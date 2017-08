Etterforsker voldtektsanmeldelse under Robbie Williams-konsert

En kvinne har anmeldt en voldtekt som skal ha skjedd like utenfor konsertområdet i Trondheim mens Robbie Williams stod på scenen.

– Det er innlevert en anmeldelse for en angivelig voldtekt som skal ha skjedd rett utenfor området på Granåsen mens konserten pågikk, sier jourhavende jurist i Trøndelag politidistrikt, Alf Rune Nilsen til VG.

Det var tirsdag denne uken at den verdensberømte popstjernen stod på scenen på Granåsen stadion foran 35 000 publikummere.

Krimvakta i politidistriktet opplyser overfor VG at politiet så langt ikke har pågrepet noen i saken, og at kvinnen har blitt undersøkt på voldtektsmottaket. Kvinnen har forklart at hun ble utsatt for en for henne ukjent person.

Til politiet har hun pekt ut stedet hvor voldtekten skal ha skjedd: Langs hovedveien som går fra Granåsen til Ringvål.

– Det pågår nå en taktisk og teknisk etterforskning. Politiets teknikere har vært på stedet for å gjøre undersøkelser, men det har ikke blitt gjort funn der, sier Nilsen, som legger til at han på nåværende tidspunkt ikke har flere detaljer i etterforskningen å gå ut med.