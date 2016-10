Etterforsker dødsfall på Heimdal

Det er satt i gang bred etterforskning etter at en mann ble funnet livløs og med store skader på Heimdal i Trondheim.

Politiet i Sør-Trøndelag rykket ut til Heimdal etter meldinger om at en livløs mann var funnet like før klokken 23 lørdag kveld. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet sier at det kan dreie seg om en ulykke.

Det ble satt i gang førstehjelp, men mannen ble etter kort tid erklært død.

– Vi har funnet en sykkel i nærheten. Skadene på mannens hode kan være forenlig med at han har veltet. Men det er for tidlig å si om det er en ulykke ennå, sier operasjonsleder Trond Volden til VG.

KAN HA VELTET: Politiet fant en sykkel i nærheten av mannen. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Mannen ble funnet i et industriområde på Heimdal og det er ingen vitner til hendelsen. Ifølge Adresseavisen ble mannen funnet ved et boligkompleks for utenlandske arbeidere.

Politiet sier foreløpig ingenting om alderen eller nasjonaliteten til mannen, men de har satt i gang en bred etterforskning etter dødsfallet.