Enda en forsvarsadvokat pågrepet og siktet for grov korrupsjon

Politiet har pågrepet en ny forsvarsadvokat og siktet vedkommende for grov korrupsjon.

Pågripelsen kommer som et resultat av etterforskningen som ble startet etter VGs avsløring av advokat Amir Mirmotahari (39).

– Politiet i Sør-Øst, Vestfold, har i dag pågrepet en person, sier politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen.

Den pågrepne forsvarsadvokaten jobber som advokatfullmektig ved et advokatkontor i Tønsberg, opplyser politiet i en pressemelding.

Han er siktet for grov korrupsjon og sitter i kveld i avhør.

– Saken har forbindelseslinjer til en sak som etterforskes av Oslo politidistrikt og hvor en fengselsbetjent er siktet for grov korrupsjon, sier Abrahamsen.

Politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt leder etterforskningen av Mirmotahari.

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken fordi den etterforskes av et annet distrikt, sier Brekke.

Den siktede forsvarsadvokaten forsvares av advokat Arve Ringsbye.

Arrestert etter VG-avsløring

Advokaten Amir Mirmotahari ble pågrepet i juni og har sittet varetektsfengslet siden. 39-åringen ble arrestert som en direkte følge av VGs avsløring om hans samtale med en fryktet torpedo. Det finnes lydopptak av hele samtalen.

Mirmotahari snakket om å kidnappe et voldtektsoffer i en straffesak og utføre sabotasje mot et utested i Fredrikstad, begge forhold han fortsatt er siktet for.

Etter VGs avsløring satte Oslo-politiet ned en egen gruppe som etterforsket mulige straffbare forhold begått av Oslo-advokaten.

I slutten av august ble en mannlig ansatt i Kriminalomsorgen pågrepet og siktet for grov korrupsjon. Politiet siktet også Mirmotahari for grov korrupsjon.

Politiet mener den fengselsansatte er blitt bestukket av Mirmotahari.

Fengselsbetjent siktet for grov korrupsjon

Den fengselsansatte jobbet som ekstrabetjent i Oslo fengsel og har i perioder studert ved Universitet i Oslo, får VG opplyst.

Politiet mener den fengslede betjenten har skaffet klienter til Mirmotahari.

I en siktelse for grov korrupsjon, ligger det at politiet mener Mirmotahari har belønnet den fengselsansatte med penger, tjenester eller gaver.

Politiet ønsker ikke å kommentere hvilke funn de har gjort, som underbygger mistanken.

– I og med at advokaten er siktet for grov korrupsjon betyr det at politiet mener at den ansatte i fengselet har mottatt en utilbørlig fordel, har politiet tidligere opplyst.

Den fengselsansatte mannen har nektet straffskyld.

– Aldri vært i en tilsvarende situasjon

Den unge forsvarsadvokaten har vært ansatt ved advokatfirmaet i Tønsberg i drøyt halvannet år.

– Vårt kontor tar sterk avstand fra de handlinger som er beskrevet i siktelsen. Det er noe som overhodet ikke er forenlig med det å drive advokatvirksomhet. Vi har betydelig erfaring fra straffesaksfeltet og har aldri vært i en tilsvarende situasjon, sier en av partnerne i firmaet.

Han understreker at advokatfullmektigen ennå ikke er dømt.

– For den unge fullmektigen dette gjelder er det svært leit og jeg opplever at politiet er i innledningen av etterforskningen, sier en av partnerne i advokatfirmaet.