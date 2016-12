En pågrepet etter skyting i Oslo

Politiet i Oslo har pågrepet en person for å ha befatning med skytingen mot Calle's Mat- og Vinhus i Oslo sentrum fredag.

Personen er ikke mistenkt for å ha stått bak selve skytingen, sier politiet.

STOR UTRYKNING: Politi og redningspersonell rykket ut til Calle's Mat- og Vinhus etter skytingen. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Dette er en pågripelse vi har gjort for å komme videre i etterforskningen. Personen som er pågrepet, er ikke siktet for skyting eller medvirkning, men for en befatning med hendelsen, sier leder Gunnar Thoresen ved Oslo politidistrikts avsnitt for organisert kriminalitet.

Pågripelsen skjedde i natt, på siktedes bopel, og skal ha skjedd uten dramatikk, forteller Thoresen.

Han ønsker ikke å opplyse om vedkommende alder eller kjønn eller hvilken befatning vedkommende skal ha hatt.

– Personen sitter nå i avhør, og vi håper å komme videre i etterforskningen gjennom denne pågripelsen, sier Thoresen.

Politiet: Målrettet angrep

Politiet opplyste lørdag at de karakteriserte skytingen for å være målrettet og planlagt, og at folk flest ikke hadde noe å frykte.

Det var fredag klokken 1740 at det ble løsnet fire skudd mot de store vinduene i Calle's Mat- og Vinhus i Hausmanns gate like ved Kulturkirken Jakob i Oslo. Det oppholdt seg 40–50 gjester i lokalene, som skal ha kastet seg ned da det begynte å smelle. Tre skudd gikk inn nokså høyt, men ett i sitte høyde. Politiet karakteriserte det som flaks at ingen ble skadet.

En bilfører observerte skytingen, og la seg på hjul bak bilen skuddene falt fra – en svart Jeep Wrangler. Bilen skjøt fart og passerte Kulturkirken Jakob, svingte til høyre og ned mot Akerselva. Her forlot føreren bilen midt i gaten og løp over en gangbro over Akerselva. Bilen viste seg å være stjålet.

Allerede lørdag var Calle's Mat- og Vinhus åpnet igjen, og var godt besøk. Styreleder Anita Kahn opplyste til VG at alle stamgjestene var tilbake, og at alle ansatte var møtt på jobb.

– Vi skjønner ikke hvorfor vi ble beskutt, sa hun til VG.