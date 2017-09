Én pågrepet etter knivstikking ved Vulkan i Oslo

En mann ble torsdag formiddag pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble funnet knivstukket i en leilighet i Vulkan-området i Oslo.

Det opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Den siktede, en mann i slutten av tenårene, beskrives som en kjenning av politiet. Politiet omtaler offer og den pågrepne som bekjente.

– Vi har tro på at det er en relasjon mellom de to, sier Kjetil Moen, fungerende leder for seksjonen for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet, til VG.

Det var i 05-tiden natt til torsdag at mannen ble sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at han ble funnet knivstukket innendørs. Politiet var raskt på stedet og fant vedkommende alene i leiligheten.

– Det var en annen beboer som meldte ifra til oss. Meldingen gikk ut på knivstikking, sier Moen.

Ifølge seksjonslederen er tilstanden til offeret kritisk, men stabil.

I løpet av natten brukte de flere timer på å søke etter den mistenkte. Først like før klokken 14.30 ble den antatte gjerningsmannen pågrepet.

Politiet sier det er for tidlig å uttale seg om hva som kan ha vært gjerningmannens motiv. De ønsker heller ikke å fortelle om det er funnet et våpen. Det mistenkes ikke at flere personer befant seg i leiligheten da knivstikkingen fant sted.

Den mistenkte er foreløpig ikke avhørt og har heller ikke fått oppnevnt en forsvarer, opplyser politiet.

Torsdag ettermiddag melder politiet at de arbeider med saken og at det er igangsatt kriminaltekniske undersøkelser, sikring av videovervåking i nærområdet og vitneavhør.