En nærstående forklarte seg om motivhandlingen

GJØVIK (VG) – Jeg klarte det ikke, sier en nærstående av de tre drapstiltalte om å anmelde den angivelige, alvorlige handlingen de hevder drapsofferet Nils Olav Bakken begikk i 2012.

Årsaken til at de tre tiltalte som står tiltalt i Gjøvik tingrett for båldrapet i Søndre Land oppsøkte drapsofferet Nils Olav Bakken (49), skal ha vært en alvorlig handling de tre tiltalte mente at Bakken hadde begått mot en av deres nærstående.

Alle tre nekter at drapet på Bakken var planlagt, men forklarer at motivet for å oppsøke ham var den alvorlige handlingen.

SYVBARNSMOR: En 44 år gammel syvbarnsmor er tiltalt for drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Frode Hansen , VG

Tiltalte Odd Raymond Olsen har forklart at han ønsket at Bakken skulle innrømme den alvorlige handlingen overfor syvbarnsmoren (44) og hennes sønn (20), etter at Bakken skal ha innrømmet dette overfor Olsen da de to var alene i Bakkens hjem kvelden 2. september.

Alle tre har forklart i retten at de var svært opprørte på grunn av handlingen Bakken skulle ha begått.

Sigurd Klomsæt, som er bistandsadvokat for Bakken og etterlatte, påpeker at forholdet ikke er anmeldt.

– Det er umulig å kommentere påstander som fremføres mot en person som er død. Bakkens nærmeste, som andre, avviser at han kan ha gjort det han anklages for, sier han til VG.

Tiltalen: Slik skal de ha drept Nils Olav (49)

De tiltalte hentet Bakken med bil og kjørte til Veståsen hvor Bakken ifølge påtalemyndigheten skal ha blitt drept av de tre ved knivstikk og påtenning med bensin natt til 3. september.

– Prøvde å anmelde

I dag ble den nærstående avhørt i retten over telefon. Retten lukket dørene til rettssalen for publikum, men avgjorde at pressen skulle få være til stede med et såkalt begrenset referatforbud, hvor gjengivelse må foretas i anonymisert form.

I RETTEN: Thorbjørn Klundseter (t.v.) er aktor i saken. Sigurd Klomsæt er Nils Olav Bakkens etterlattes bistandsadvokat og har som oppgave å ivareta drapsofferets ettermæle. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Etterforskningen: Slik ble de tiltalte avslørt

Den påståtte alvorlige handlingen ble aldri formelt anmeldt, men syvbarnsmoren fortalte i retten torsdag at hun forsøkte å anmelde saken hos politiet.

TILTALT: Odd Raymond Olsen har innrømmet at knivstakk Bakken flere ganger før han tente på ham med en medbrakt bensinkanne som han fylte på samme kvelden. Foto: Privat

Den nærstående forteller også at den tiltalte 44-åringen var på politistasjonen. Den nærstående forteller at 44-åringen aldri sa «hun skulle gjøre noe» med Bakken.

Syvbarnsmoren (44) har forklart at hun ønsket å ta opp handlingen med Nils Olav etter at hun hadde forsøkt å anmelde. Dersom han erkjente handlingen, ville hun «ta han med seg til politiet».

Hun forklarte at hun aldri trodde at situasjonen på Veståsen ville gå lenger enn «litt grisebank», hevder hun.

I dag hevdet den nærstående at Bakken begikk den alvorlige handlingen våren 2012, altså over fire år før drapet.

Turte ikke

Aktor Thorbjørn Klundseter spurte hvorfor den nærstående ikke ville anmelde handlingen Bakken skulle ha begått med en gang. Den nærstående fortalte at hun ikke klarte det og at hun ikke turte.

FYLTE BENSIN: Her fyller Odd Raymond Olsen bensin på en grønn bensinkanne og plasserer den i bagasjerommet på den medtiltalte 20-åringens bil 2. september i fjor. Foto: , Politiet

Avhør av syvbarnsmorens barn: – Et overgrep

Den nærstående fortalte at hun på et tidspunkt hadde nær kjennskap til Bakken.

Aktor spurte hvor mye de tre tiltalte visste om den alvorlige handlingen og om hun hadde snakket med dem om det som skjedde.

– Har du sagt det til Odd Raymond? spurte Klundseter.

– Ja, jeg mener det, men jeg kan ikke huske det, det er lenge siden, sa den nærstående.

Omstridt rekonstruksjon: Slik skal drapet ha skjedd

Olsen erkjenner straffskyld for drapet, mens mor og sønn nekter straffskyld for å medvirket til dette. Aktor Klundseter mener drapet på Bakken var planlagt.