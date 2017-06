En mors tunge erkjennelse

Kommentar GJØVIK TINGRETT (VG) Med syvbarnsmorens vitnemål kom også de sterke følelsene i rettssal 101. Gråtende, men med sterk og bestemt stemme, bedyret hun sin uskyld.

I knapt to timer, stort sett uten avbrudd, holdt hun sin følelsesladde forsvarstale.

Hun startet med å forklare hvorfor de tre var så oppbrakt over Bakkens påståtte handlinger.



Så gikk hun løs på den store utfordringen: Å overbevise retten om hvorfor konfrontasjonen de utsatte ham for, og som endte med at han ble påtent og drept, ikke kan legges henne til last.

Det er ingen enkel øvelse.

Hun har innrømmet at «hun plutselig fikk en kniv», hansker og strips som ble brukt under drapet.



Delvis gråtende beskrev hun en situasjon som brått hadde kommet ut kontroll – og endte så fatalt, uten at hun hverken hadde bedt om det på forhånd eller medvirket til det underveis.



Om hvordan klær ble brent da de kom hjem, kniven som havnet i ovnen, redselen

for å bli tatt og avslaget hun ga sønnen da han foreslo «mamma, skal vi ikke gå og melde oss?».



Og om at hun hver kveld gikk å la seg sammen med de minste barna fordi hun fryktet det kunne være den siste.



– Jeg hadde lyst å fortelle om det som skjedde, men kunne ikke på grunn av ungene mine.



Enetalen er over. Nå venter statsadvokat Thorbjørn Klundseters spørsmål. De kommer til å være konfronterende og detaljerte. Det sier seg selv at dette ikke blir noen lett seanse for kvinnen (44).



Lett var det heller ikke for syvbarnsmorens sønn (20) da han ble spurt ut av statsadvokaten. Han fikk et brutalt møte med alle forsvarsadvokaters læresetning nummer en:



Har du først sagt noe i et politiavhør, er det nesten umulig å bli trodd på at sannheten kan være en annen.

Det er knapt en rettssak i dette landet hvor problemstillingen ikke dukker opp. Og historien gjentar seg: Det første politiavhøret er sannhetens øyeblikk.

Slik er det også for ham. Fra vitneboksen har han slåss for livet for å bli trodd. Blir han det, kan han spasere ut som en fri mann når dommen faller – forutsatt at den ikke ankes.



Men et av hans største problemer er altså hans egne politiforklaringer. Der har han plassert seg selv nærmere drapshandlingen; han så både fire stikk og han så at Odd Raymond Olsen satte fyr på offeret.



Klundseter er som anklagere flest nådeløs når han lukter nye versjoner, tilpasninger og det han oppfatter som forsøk på å endre tidligere forklaringer:



– Skal jeg notere meg det også som endring av forklaring, eller, utbrøt han til slutt under den intense utspørringen av 20-åringen.



Den unge Dokka-mannen forklarte seg stødig, fiklet litt med plastkoppen, men ble hardt presset.

Flere ganger måtte han melde «jeg er usikker» og «det var noe jeg trodde»



Men på spørsmål om hvorfor han ikke grep inn og stoppet mishandlingen og drapet på Bakken, hadde han et klart svar:



– Jeg ville ikke fremstå som pinglete.



Den redeselen kan koste ham dyrt.