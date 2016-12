En lettere skadet i slagsmål på skole i Oslo

En gutt er kjørt til legevakta for sjekk etter å ha blitt slått i hodet under et slagsmål ved Holtet videregående skole på Ekeberg i Oslo.

Det kom først melding om at rundt hundre personer deltok i et voldsomt masseslagsmål ved skolen. Da politiet fikk kontroll over situasjonen, viste det seg at det kun var to gutter som hadde barket sammen og at den store ansamlingen av folk var tilskuere til slåsskampen.

– En av de to ble slått i hodet og blødde litt. Han er kjørt til legevakten for sjekk, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har kontroll på gjerningsmannen, som antas å ha startet slagsmålet.

Også de opprinnelige meldingene om slag- og stikkvåpen viste seg ikke å være korrekte.

– Vi har kontroll på stedet og blir der en stund framover for å opprettholde ro, sier Jøkling.