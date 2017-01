En annerledes Breivik i retten: – Jeg har løyet for meg selv

SKIEN (VG) Anders Behring Breivik uttrykker ingen anger for massedrapet 22. juli, men for første gang dropper han den politiske propagandaen fra vitneboksen.

Det var en helt annen Anders Behring Breivik som tok plass i vitneboksen i Skien fengsel i dag.

– Frem til nå har jeg egentlig løyet for meg selv, jeg er sterkt skadet av isolasjonen og radikalitet er kanskje den mest alvorlige isolasjonsskaden. Jeg er ikke bare litt skadet, jeg er ganske mye skadet av isolasjonen, sier Breivik.

Han hadde klart et manuskript med politisk propaganda, men valgte å legge det fra seg og heller forklare seg fritt.

– Nå hadde jeg planlagt og tenkt å legge press på deg, lagdommer, med en tale med politisk innhold. Det skal jeg ikke gjøre, sa han i starten av forklaringen sin.

Retten har forbudt at Breiviks forklaring kan kringkastes, så den kan ikke følges direkte på VGTV.

Viser ingen anger



Breivik gir på ingen måte uttrykk for at han angrer på terrorhandlingene 22. juli, men han fremstår helt annerledes i vitneboksen enn det han har gjort tidligere.

– Bare kort først om premisset som jeg har havnet i. Mitt problem er at gjennom handlingen er blitt lenket fast til et ekstremt narrativ. Jeg har kjent det som et tvangsekteskap som jeg er bltt mer og mer misfornøyd med, begynte Breivik sin forklaring i retten.

Han trakk også frem psykiater Randi Rosenqvist, som har påpekt at Breivik ønsker å leve i en boble, slik at han ikke skal gåtil grunne.

– Med tanke på forklaringen i dag, har jeg planlagt den lenge. Nazi-hilsenen var også planlagt. Nå hadde jeg planlagt og tenkt å legge press på deg, med en tale med politisk innhold. Så har jeg hørt på Sejerstedt et par dager, han har argumentert, og et av argumentene hans er at jeg er blitt mer og radikal. I forklaringen min hadde jeg tenkt å tilbakevise det punkt for punkt. Men Sejerstedt er en god demagog, og han har klart å overbevise mange. Meg også. Det er riktig at jeg har blitt mer radikal de siste fem årene, men det er viktig å skille sære meninger og farlighet, sa Breivik.

– Blitt særere og særere



Breivik trakk selv frem poengene hans advokat Øystein Storrvik har kommet med i sitt innledningsforedrag, om at han bærer preg av isolasjonen.

– Når man er isolert i seks år, aldri blir korrigert og aldri får lov til å ha meningsfulle relasjoner, blir man særere og særere. Det er umulig å stoppe det. Man klarer ikke se det utenfra. Jeg skulle gjerne spurt noen om «er dette for radikalt?», sa Breivik.

Han gikk også inn på hvordan han forsøker å fore media og offentligheten tabloide vinklinger og uttalelser.

– I brev til media prøver jeg å finne tabloide vinklinger, og da blir det for radikalt. Det går over i irrasjonalitet. Det er ikke mulig å gå lenger til høyre, den ideologiske reisen er over. Det Sejersted sier er helt riktig, sa Breivik.

Videre sier Breivik at han har ønsket å ta del i et «avradikaliseringsprogram», men fått avslag.

Nakensjekk og isolasjon



Ankesaken som nå går i Skien handler om at Breivik mener seg utsatt for «nedverdigende og umenneskelig behandling» under soningen. Dette gjelder blant annet at han i perioder har blitt utsatt for nakensjekk daglig og at kroppen hans har blitt gått over med metalldetektor.

Breivik mener også at han blir fratatt muligheten til å skape relasjoner til andre mennesker, fordi brevene hans blir kontrollert, sensurert og i mange tilfeller stanset.

Det er over fem år siden Breivik ble fengslet. I alle disse årene har han sonet på det som kalles «særlig høyt sikkerhetsnivå». Dette er Norges strengeste soningsnivå.

Det benyttes i ytterst få tilfeller, og bare dersom man regner faren som ekstra stor for at fangen skal rømme, få hjelp til å rømme, ta gisler eller begå alvorlig kriminalitet på nytt.

Staten, som i retten er representert ved Regjeringsadvokaten, mener at sikkerhetstiltakene rundt Breivik er nødvendige, og at menneskerettighetene hans ikke brytes.