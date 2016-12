Emil (35) la seg på hjul etter bilskytteren i Oslo

I sin hvite BMW tok blomsterdekoratør Emil Bahnson opp jakten med en mann som åpnet ild mot en pub i Oslo sentrum.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Jeg håper at andre ville gjort det samme som meg, men selvfølgelig vært varsom i situasjonen, og ikke satt seg selv i fare, sier Emil Bahnson til VG i det vi treffer ham hjemme noen timer senere.

For den 35 år gamle blomsterdekoratøren havner fredag midt i et drama som vanligvis hører actionfilmene til. I 17.40-tiden kjører han langs Hausmanns gate i Oslo. Plutselig hører han skudd, flere av dem.

Fra en svart Jeep Wrangler blir det nemlig åpnet ild mot serveringsstedet Calle's Mat og Vinhus.

– Han senket farten da han stoppet for å skyte og så satte han opp farten igjen, sier Bahnson.

Artikkelen fortsetter under bildespesialen

Ville bare hjelpe



Til alt hell ble ingen skadet i skytingen, men det visste ikke Emil på det tidspunktet. Flere av skuddene traff serveringsstedet i høyde med bordene og gjestenes hoder.

I stedet for å flykte fra stedet i frykt for sitt eget liv, tenkte Emil at han måtte ta grep. Det på tross av at han var alene, 183 centimeter høy og veier 60 kilo.

Vet du noe om dette saken? Kontakt VGs journalister her.

– Jeg tenker «nei, faen» og ser omkring at han ikke har lagt merke til meg. Så bare følger jeg etter ham, sier han.

Tanken hans er å få registreringsnummeret så han kan oppgi det til politiet.

Emil legger seg derfor på hjul etter bilen med våpen-mannen. Men bare etter noen få hundre meter stanser den svarte bilen.

– Jeg så ham, som jeg har sagt til politiet, løpe ut av bilen, sier han.

Også da forsøker 35-åringen å forfølge gjerningsmannen, men denne gangen blir han blokkert av en tilfeldig bil som kom i veien for ham.

Gjerningsmannen forsvinner da over en gangbro i retning bydelen Grünerløkka. I løpet av få minutter får Emil varslet politiet, som snart er på stedet og setter opp sperrer rundt bilen.

Artikkelen fortsetter under bildet

SAUMFARTE: Politiet søkte fredag kveld i de grunne partiene av Akerselva etter at den antatte gjerningsmannen ble sett løpende over en gangbro like ved. Dykkere ble også satt inn i søket. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Fredag kveld søkte politiet med alt av tilgjengelige mannskap etter både gjerningsmannen og skytevåpenet.

Emils heltemodige innsats var åpenbart vært til stor hjelp for politiet, som i løpet av kort tid fikk tauet inn bilen. De fant også ut at bilen er stjålet.

– Jeg ble sint og irritert

Emil kan dog ikke gjengi hvordan mannen så ut, fordi det hele skjedde så fort.

– Du var ikke redd?

– Jeg ble sint og irritert. Folk kan ikke holde på på den måten. Jeg vurderte å kjøre inn i bilen for å stanse ham. I løpet av de tre minuttene var det veldig mange tanker i hodet mitt.

Politiet har opplyst at det var mellom 40 og 50 gjester på Calle's Mat og Vinhus da det ble åpnet ild. De mener det bare var flaks at ingen ble skadet.

Minst fire kulehull var synlige fra gaten.

Artikkelen fortsetter under bildet

FLUKTBIL: Det var denne bilen Emil så kjøre bort fra puben etter skytingen. Etter en kort kjøretur ble den forlatt noen hundre meter unna i Oslo sentrum. Den er meldt stjålet til politiet. Foto: Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Fikk skjelven først etterpå



Fredag kveld var det foreløpig hverken pågrepet noen gjerningsmann eller funnet noe skytevåpen. Politiet mener at skytingen bærer preg av planlegging og at den var målrettet:

– Ja, det er en viss forutgående planlegging med tyveri av bilen, og angrepet framstår som målrettet. Vi arbeider nå etter flere teorier, men vil gjerne presisere at siden det framstår som målrettet, innebærer det at vi også mener at gjerningspersonen ikke utgjør en fare for folk flest, sier Anders Bille Johnsrud ved Krimvakta i Oslo til VG.

Emil har aldri vært borte i en tilsvarende situasjon før. Han forteller at han først fikk en reaksjon da politiet kom til stedet. Beina begynte å skjelve og han følte seg veldig frossen, sier han.