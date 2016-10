Elverumsmann ba om unnskyldning for overgrep

En mann i 40-årene fra Elverum som står tiltalt for overgrep mot 38 jenter via internett, ba om unnskyldning i retten tirsdag.

– Jeg vil be om unnskyldning. Dette er trist og dumt, sa mannen i Sør-Østerdal tingrett, melder NRK.

Mannen svarte ja på hele 139 tiltalepunkter da aktor Thorbjørn Klundseter leste opp den svært omfattende tiltalen. Av de 38 jentene, er bare en av dem over 16 år. Ofrene er helt ned i niårsalderen.

Som i så mange andre lignende saker om overgrep via nettet, inngår trusler mot ofrene dersom de ikke sendte flere bilder.

Tiltalte er straffet for lignende forhold tidligere. Faren for gjentakelse kan gjøre at Klundseter velger å legge ned krav om forsvaringsdom.

Mannens forsvarer, advokat Jostein Løken, sa i retten at tiltalte angrer veldig og at han sa seg skyldig på alle tiltalepunkter – for å vise medfølelse med ofrene og for at de skal bli trodd.

Saken vil pågå fram til 9. desember.