Elden: Drapsdømte sier han først leste om at anken var trukket i avisen

Drapsdømte i Monika-saken hevder at han først fikk vite at ankesaken var trukket da han leste om saken i avisen.

Dette opplyser hans nye forsvarer, John Christian Elden overfor VG.

NY FORSVARER: Advokat John Christian Elden

- Han sier at han ikke har gjort det, at han leste det i avisen. Fengselet tok opp saken med politiet allerede onsdag, dagen etter at det sto på trykk, sier Elden i en SMS til VG.

Varslet politiet

- Men i følge hans tidligere forsvarer, Aasmund Samland, ble dokumentet signert, og

begjæringen om å trekke anken ble behandlet i lagmannsretten?

- Det var da kjennelsen forelå han ble kjent med at anken skal ha blitt trukket. Fengselet varslet straks politiet om dette samme dag. Han ville varsle pressen, men ifølge fengselet ba Kripos og politiet fengselet om å forhindre dette. Hva som skjedde før dette, arbeider vi med å avklare. Siktede er klar på at han mener han er uskyldig, så det henger ikke på greip at han skulle trekke anken, sier Elden på SMS til VG.

Professor i strafferett ved UiB, Asbjørn Strandbakken, sier til bt.no at det vil ha betydning at domfeldte er kjent tilregnelig, og var bistått av advokat da han signerte dokumentet som trekker ankesaken.

- Man må se på om hans begjæring om å heve saken er gyldig som viljeserklæring. Det vil blant annet si om han trakk saken frivillig, ikke var utsatt for press og at han var klar over konsekvensene, sier Strandhagen.

Høyesterett

Det var TV2 som fredag overraskende kunne melde at drapsdømte Donatas Lukosevicius (34) ønsker ny rettsrunde, etter at han først trakk anken til lagmannsretten.

Monika-saken Monika Sviglinskaja (8) ble 14. november 2011 funnet død hjemme i leiligheten på Sotra, der hun bodde sammen med sin mor.

Politiet konkluderte etter ni måneder med at det ikke kunne slås fast at det hadde skjedd noe straffbart i saken. Politiet mente at åtteåringen hadde tatt sitt eget liv.

Tre år etter at Monika Sviglinskaja ble funnet død, ble morens ekssamboer siktet for forsettlig drap på åtteåringen.

Donatas Lukosevicius ble i juli 2016 dømt til 18 års forvaring med en minstetid på ti år for drapet på Monika.



Lukosevicius anket saken, men trakk anken tilbake tirsdag 24. januar. Fredag 27. januar melder TV 2 at han likevel ønsker ankebehandling i lagmannsretten.



Domstolsadministrasjonen bekrefter at lagmannsretten har oppnevnt advokat Elden som ny forsvarer i saken.

Hevingskjennelsen av anken er ikke rettskraftig, og det er Høyesterett som avgjør saken, opplyser Iwar Arnstad i Domstolsadministrasjonen i en pressemelding.

– Lagmannsretten forholder seg til den hevingskjennelsen som er avsagt, og avventer Høyesteretts avgjørelse i saken, heter det i pressemeldingen.

Avgjørelsen er svært overraskende, fordi Lukosevicius så sent som tirsdag denne uken trakk anken til lagmannsretten.

Lukosevicius ble i juli 2016 dømt til 18 års forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja (8). Hun ble funnet død hjemme på Sotra i 2011.

– Vi forholder oss til at vi har fått en ankeerklæring hvor Lukosevicius har undertegnet på at han trekker anken. Jeg synes det er fryktelig uheldig at dette nå blir en prosess som skaper tvil for Kristina Sviglinskaja sin del, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til TV 2, som også forteller at hun aldri har opplevd lignende før.

Bistandsadvokat: – En ekstrem tilleggsbelastning



Det er bistandsadvokat Stig Nilsen representerer Kristina Sviglinskaja, moren til avdøde Monika. Han forteller at både han og klienten ble veldig overrasket over avgjørelsen.

– Det er helt klart en ekstrem tilleggsbelastning for henne. Hun trodde saken var helt over, og så setter han i gang igjen. Jeg hadde virkelig unt henne å slippe dette, sier Nilsen til VG.

Han understreker at han fortsatt venter på mer formell informasjon om saken.

– Jeg har ikke fått noe annen informasjon enn at John Christian Elden er oppnevnt som ny forsvarer. I første omgang må vi se hva Lukosevicius egentlig mener. Vi foretar oss ingenting ennå, sier advokaten og tilføyer:

– Jeg vet ingenting om hvorfor han nå kanskje mener han vil ha saken sin opp igjen.