Ektepar gjemte 1,6 kilo narkotika i kroppen under smugleforsøk

Et ektepar i 50-årene er dømt til seks års fengsel etter at de prøvde å smugle 1,6 kilo narkotika inn i Norge ved å gjemme det i magen og underlivet.

Det nederlandsk-brasilianske ekteparet kom med fly fra Amsterdam til Gardermoen i februar i fjor, ifølge Romerikes Blad.

Den brasilianske kvinnen (50) ble tatt til side og kroppsvisitert etter å ha vist fram et falskt pass, ifølge dommen fra Øvre Romerike tingrett.

Under kroppsvisitasjonen ble det konstatert at kvinnen hadde gjemt flere kuler med narkotika i vaginaen. Hun fortalte først at det var snakk om fem kuler, men til slutt viste det seg at hun hadde gjemt 67 kuler i både mage og vagina, ifølge dommen.

Etter å ha blitt konfrontert med funnene hos kona, erkjente også den nederlandske ektemannen (53) å ha svelget 100 kuler.

Det totale beslaget ble på 1033 gram heroin og 603 gram kokain.

Ekteparet har i avhør sagt at det var dårlig økonomi som var årsaken til at de ble trukket inn i dopsmuglingen. De skal ha blitt lovet 2000 euro hver for å frakte narkotikaen til Norge, ifølge avisen.

I dommen fra tingretten kommer det fram at ekteparet ikke villet samarbeide med politiet. Den 53-årige mannen har ikke villet la seg avhøre, og han har også nektet å åpne sin mobiltelefon for politiet.

De har heller ikke vært villig til å gi opplysninger om bakmennene i Nederland, skriver Romerikes Blad.