Ektemann tiltalt for drapet på seksbarnsmoren

En 43 år gammel mann er tiltalt for å ha stukket ned og drept kona si, samt for å ha mishandlet fem av ekteparets seks barn.

Den somaliske mannen stakk kona med kniv en rekke ganger i parets hjem på Follese i Askøy i februar i fjor, ifølge tiltalen som ble tatt ut mandag. Den 39 år gamle kvinnen døde kort tid senere av lungekollaps, skader på hjertet og forblødning, ifølge Bergens Tidende.

Krimteknikere saumfarte åstedet der seksbarnsmoren ble funnet død i april 2015. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Mannen er i tillegg tiltalt for å ha mishandlet fem av parets seks barn gjennom en åtteårsperiode, samt for å ha brukt vold mot kona mens barna var til stede. Da drapet skjedde, var de seks barna deres i alderen ett til 18 år.

Aktoratet tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern, underforstått at mannen kan bli vurdert å ha vært psykotisk på gjerningstidspunktet og dermed strafferettslig utilregnelig. De rettspsykiatrisk sakkyndige har brukt en del tid på saken og har avgitt to tilleggserklæringer.

– Vi har lagt til grunn at han i utgangspunktet kan få vanlig fengselsstraff. Han er ikke funnet utilregnelig av psykiaterne per nå, men det kan komme opp ting under rettssaken, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.