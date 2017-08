FEIRING (VG) – Dette er to folk som er våre, som vi alle snakket med på butikken, sier sogneprest Terje Kjelsvik om drapet i Feiring.

Feiring kirke holdt i ettermiddag åpent for alle som ønsket å snakke om drapet på en kvinne i sekstiårene, som tidlig mandag morgen ble funnet død i en privat bolig i bygda.

Store politistyrker jaktet gjerningsmann i fem timer. Kvinnens ektemann ble da pågrepet i et skogholt drøye hundre meter fra åstedet og siktet for forsettlig drap.

Like før pågripelsen ble VGs fotograf vitne til at en av politihelikopterpilotene gikk inn i skogholtet, før han så gikk rolig ut igjen.

Umiddelbart etterpå stormet flere politifolk inn i skogholtet og pågrep ektemannen, som deretter ble iført en hvit kjeledress, samme som brukes av krimteknikere.

I avhør mandag ettermiddag erkjente ektemannen straffskyld for drap. Hans forsvarer, Dag Svensson, beskriver hendelsen som en familietragedie og forteller at ektemannen er svært preget.

– Skjønner ingenting

Da VG møter sogneprest Terje Kjelsvik og ordfører John-Erik Vika utenfor kirken er det tydelig at de begge er stekt preget av dagens hendelser.

PREGET: Sogneprest Terje Kjelsvik og ordfører John-Erik Vika forteller om en bygd som er svært preget over drapet. Foto: Frode Hansen , VG

– Det har vært masse mennesker innom. Folk stiller opp, sier sogneprest Kjelsvik.

Like over veien har politi sperret av et stort område, som en påminnelse på drapet. Feiring er en liten bygd utenfor Eidsvoll med rundt 1000 innbyggere. Alle kjenner alle på det lille stedet. Sogneprest Kjelsvik har blanke øyne når han snakker om hendelsen.

– Vi skjønner ingenting. Dette er to folk som er våre, som vi alle snakket med på butikken. I dag er det et kjempesjokk. Alle visste jo hvem det var, vi kjente dem og vet hvor folk bor, men vi forstår det ikke, sier han.

SØKTE: Store politistyrker jaktet ektemannen i fem timer, før han ble funnet drøye hundre meter fra deres private bolig. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Alle berørt

Kjelsvik tror 50 til 70 mennesker har vært innom kirken i dag. Selv om politiet enda ikke har offentliggjort navnet på kvinnen som er drept, vet mange hvem det er.

– På et så lite sted som dette kjenner alle hverandre, og alle blir berørt, sier ordfører John-Erik Vika.

SPERRINGER: Rester fra politisperringene henger fortsatt like ved Feiring kirke. Foto: Frode Hansen , VG

Selv er han fra Eidsvoll, men kjenner mange i det lille bygdesamfunnet.

– Dette bører absolutt veldig mange mennesker. Ingen har sagt noe offisielt, men alle vet det jo. Det man vet i fellesskap trenger man ikke alltid å si høyt, sier Kjelsvik, som forteller at kirken kan være et fint samlingssted for bygda nå.

– Her kan vi ta vare på hverandre, holde rundt hverandre og gi hverandre klemmer. Da blir man ikke alene. Bygda er i sjokk. At dette kan også skje i lille, trygge Feiring. Vi fikk ingen forvarsel.

Ordfører Vika forteller at kommunen har sendt ut et kriseteam for å ta vare på familien. I tillegg har et kriseteam snakket med elevene på den lokale skolen, der mange av barna så helikopteret suse forbi under leteaksjonen mandag morgen.

MINNESTUND: I ettermiddag ble det holdt minnestund i Feiring kirke etter at en kvinne i sekstiårene ble funnet død. Hennes ektemann er siktet for drapet. Foto: Frode Hansen , VG

– Familietragedier blir ikke alltid omtalt, men her har det ikke skjedd noe lignende som vi kan huske. Det er helt spesielt, sier Vika.

– Hva blir det viktigste for lokalsamfunnet i Feiring fremover?

– Vi må ta vare på hverandre. Hverdagen må på plass igjen også, sier Kjelsvik.

– Snakk sammen, ikke steng det inne, sier ordfører Vika.