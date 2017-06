VADSØ (VG): Den 59 år gamle mannen som er tiltalt for drapet på sin kone og stesønn erkjenner ikke straffskyld. Han sier han ikke husker hva som skjedde.

Pimsiri Songngam (37) og sønnen Petchngam Songngam (12) ble skutt og drept i sitt hjem i Kirkenes i 29. august i fjor.

I dag startet rettssaken mot den 59 år gamle ektemannen til Pimsiri, hvor også ofrenes familie, ved mor og bror, samt den thailandske konsulen, er til stede.

59-åringen, som også var Petchngams stefar, som først erkjente å ha begått drapene i en skriftlig forklaring til politiet, opplyste senere i avhør at han ikke husket hva som skjedde. Derfor erkjente han ikke straffskyld for drapene.

I den skriftlige forklaringen fremgår det at han etter å ha drept kona og sønnen, forsøkte å ta sitt eget liv. Han døde ikke av skadene, men fikk store skader.

Husker ikke

Aktor Torstein Lindquister startet med å lese opp tiltalen for drapet på stesønnen.

– Erkjenner du straffskyld for det forholdet? spør dommer Steinar Langholm

– Jeg husker det ikke, svarer 59-åringen, som snakker svært utydelig på grunn av skadene han fikk.

– Hvordan skal jeg tolke det svaret, forsvarer? spør dommeren.

– Det kan du tolke som et nei, han husker ikke, svarer forsvarer Stein Rønning.

Aktor leste opp tiltalen for drapet på kona.

– Erkjenner du straffskyld for det forholdet? spør dommeren.

– Samme med det, jeg husker ikke, så det blir nei, svarer 59-åringen.

– Faktum er uavklart. Det er derfor vi har møttes til hovedforhandling, sier Rønning, som legger til at hans klient ikke har hukommelse for det viktige tidspunktet i saken da de tre skuddene gikk av.

Tiltalen

Da tiltalte kom inn i rettssalen, ble det også rullet inn et intravenøsstativ i rettssalen. Forsvarer Rønning hjalp ham også å plassere en mikrofon rund halsen, ettersom 59-åringen har fått taleproblemer.

Det går fram av tiltalen at 59-åringen mandag 29. august i fjor, cirka klokken fire på natten, skjøt sin stesønn med et kaliber 12 haglgevær. Stesønnen døde senere samme natt på Kirkenes sykehus.

Kona Pimsiri (37) ble skutt på kloss hold, og døde umiddelbart av skadene.

Det går fram av tiltalen at det vil bli lagt ned påstand om erstatning til de avdødes pårørende.

Turbulent ekteskap

Pimsiri og 59-åringen var i ferd med å avslutte et ekteskap som skal ha vært svært turbulent. Ifølge Aftenposten skulle familien flytte ut av hjemmet dagen etter drapet.

Få dager før de ble funnet drept, tok vennen Jan Jamtli (63) med seg 37-åringen til politiet for å anmelde den nå drapssiktede ektemannen (59) for psykisk vold.

Pimsiri skal ha blitt tatt inn til et kort avhør om saken, men politiet avslo anmeldelsen, og forklarte at det ikke var en sak for dem.

– Politiet kontaktet meg og forklarte at det bare var en krangel i familien. De ville ikke se på saken, og så blir moren og sønnen drept få dager senere. Det er helt forferdelig. Her har ikke politiet gjort jobben sin, og det forklarte jeg til politiet da jeg ble avhørt av dem i dag, har Jamtli tidligere sagt til VG.

Politiet fikk i etterkant kritikk for å ikke ha forstått alvoret i saken og for ikke å ha benyttet et pålagt verktøy for risikovurdering i partnervoldssaker (SARA) for å vurdere hvor stor risikoen var for kvinnen da hun oppsøkte like før hun ble drept.

Spesialenheten for politisaker henla saken ettersom de ikke finner det bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet eller politidistriktet har opptrådt straffbart, skriver NTB.

I etterkant av hendelsen har mannen vært innlagt på sykehus i Tromsø og har også vært behandlet i Oslo. I begynnelsen av mars konkluderte imidlertid rettspsykiatere med at mannen er tilregnelig