Ekskjæresten tiltalt for å ha drept Linn Olsen Uteng (32): – Ekstra traumatisk for familien

Linn Olsen Uteng (32) ble knivstukket og drept i fjor sommer i Tromsø. Tirsdag starter rettssaken mot ekskjæresten, som politiet mener har oppgitt feil identitet.

På tiltalebenken sitter en 36 år gammel asylsøker fra Rwanda. Politiet er sikre på at han drepte sin tidligere kjæreste.

Linn Olsen Uteng (32) ble funnet knivstukket i en leilighet på Tromsøya like ved Tromsø sentrum torsdag 28. juli 2016.

Ifølge tiltalen ble hun knivstukket en rekke ganger i brystkassen. Fem knivstikk gikk inn i lungene og punkterte dem. Hun døde etter kort tid av forblødning og pusteproblemer.

Da politiet kom til åstedet like før klokken 20 fant de 36-åringen i leiligheten.

Drapshandlingen hadde ifølge tiltalen skjedd rundt klokken 17.45.

Bakgrunn: Hadde vært kjærester i flere år

– Familien vil følge saken



Det var den tiltalte som selv ringte til politiet og sa han hadde drept kjæresten sin.

Dette utløste politiaksjoner på flere steder i Tromsø, blant annet til Utengs hjemmeadresse, før politiet fant 32-åringen drept i leiligheten på Tromsøya.

DRAPSTILTALT: 36-åringen som er tiltalt for å ha drept ekskjæresten hadde oppholdt seg ulovlig i Tromsø siden 2010. Foto: Privat

Kort tid etter ble det kjent at mannen som da var siktet for drapet var hennes ekskjæreste. De skal ha avsluttet forholdet en tid før drapet, etter å ha vært kjærester over flere år. Han skal ha bodd i hennes leilighet over flere perioder.

Familien til Uteng vil ifølge deres bistandsadvokat, Erik Ringberg, være til stede når rettssaken starter denne uken.

– Det er en familie som har opplevd å miste et barn, en søster og et familiemedlem, og det i seg selv er traumatisk. Ekstra traumatisk er det for dem når man ser på omstendigene rundt, sier Ringberg og legger til at de er forberedt på at det kan bli tøft å være i retten.

– De ønsker å følge saken og få med seg det som blir sagt. Så får man se hvor belastende det blir, sier Ringberg til VG.

Tiltalte oppga feil identitet



På en pressekonferanse dagen etter drapet sa politiet at mannen selv opplyste at han var 27 år gammel og fra Kongo.

Mannen kom til Norge i 2008 og bodde en tid på asylmottak. Han fikk endelig avslag på sin asylsøknad i oktober 2010.

ÅSTEDET: Hverken Uteng eller ekskjæresten bodde i leiligheten på Tromsøya hvor drapet fant sted. Foto: Tom Benjaminsen, iTromsø

Siden den gang har han oppholdt seg ulovlig i Norge, men det har ikke vært mulig for Politiets utlendingsenhet å sende ham ut da «vilkårene for utsending ikke var til stede».

Uteng jobbet som hjelpepleier ved Sør-Tromsøya Sykehjem da hun ble drept. Tidligere jobbet hun ved et asylmottak i byen, og det var der hun traff 36-åringen som hun en tid senere ble kjærester med.

– Vi mener at vi nå har funnet rett identitet på den tiltalte, og at det korrekte er at han kommer fra Rwanda og er født i 1981, sier statsadvokat i Troms, Tor Børge Nordmo, til VG.

Mannen har forklart seg om drapshendelsen i avhør, og hans forsvarer, Hans Olav Bytingsvik, bekrefter til VG at han har erkjent straffskyld overfor politiet.

Nordmo ønsker ikke å kommentere motivet for drapshandlingen.

iTromsø har tidligere skrevet at Uteng hadde avtalt å møte ekskjæresten i leiligheten hvor hun ble drept, og politiet har opplyst til avisen at de hadde en formening om et sjalusi- eller hevnmotiv.