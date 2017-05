Ekskjæresten dømt til 13 års fengsel for drapet på Linn Olsen Uteng (32)

Den 36 år gamle asylsøkeren fra Rwanda som knivstakk og drepte ekskjæresten i Tromsø i fjor sommer, fikk onsdag dommen fra Nord-Troms tingrett.

Mannen, som gjennom flere år hadde vært kjæreste med Linn Olsen Uteng (32), er dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap.

Dommen ble forkynt for 36-åringen i Tromsø fengsel, hvor han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet og siktet for drapet på Uteng på Tromsøya 28. juli 2016.

Mannens forsvarer, Hans Olav Bytingsvik, sier til VG at 36-åringen trolig vil ta betenkningstid. Dommen er derfor ikke rettskraftig.

EKSKJÆRESTEN: Den tiltalte 36-åringen forklarte seg i Nord-Troms tingrett i begynnelsen i mai. Her med sin forsvarer Hans Olav Bytingsvik. Foto: Terje Mortensen , VG

Skal ha vært redd ekskjæresten



Da saken gikk i Nord-Troms tingrett i begynnelsen i mai kom det frem at Uteng var stukket 22 ganger i overkroppen.

36-åringen forklarte at han ikke husket noe fra knivstikkingen, og mente at Uteng stakk ham først. Aktor Tor Børge Nordmo mente derimot at den tiltalte hadde stukket seg selv. I dommen står det at retten ikke mener 36-åringen ble stukket av Uteng.

– Vi er fornøyd med utfallet og premissene i dommen hvor det blir lagt til grunn at hun ikke stakk ham først, sier Nordmo til VG.

Da politiet kom frem til åstedet, lå Uteng drept på stuegulvet. I samme rom satt ekskjæresten med en blodig kniv i hånden.

I retten forklarte 36-åringen, som har oppholdt seg ulovlig i Norge siden 2010, at han og Uteng hadde en uoverenstemmelse i forkant av drapet.

Flere vitner fortalte i retten at Uteng over en tid hadde vært redd for ekskjæresten, og at 36-åringen ikke likte at Uteng hadde fått seg ny kjæreste.

DRAPSLEILIGHETEN: I denne stuen i en leilighet som en venn av 36-åringen disponerte ble Uteng funnet knivstukket på gulvet. De første politimennene på stedet forsøkte livredning men Uteng ble erklært død etter kort tid. Foto: Politiet , VG

«Svært brutalt»

36-åringen er også dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisning til hver av Utengs foreldre. I tillegg er han dømt til å betale erstatning for begravelse og psykologtimer.

I dommen står det beskrevet at drapet var «svært brutalt», og at dommen derfor må overstige tolv års fengsel.

Videre står det at Uteng utvilsomt må ha opplevd dødsangst og atskillelig smerte, og at hun ble knivstukket mens hun forsøkte å verge seg selv.

Videre har retten lagt vekt på at den tiltalte gjorde lite for å skaffe hjelp, og at han ikke kontaktet politiet eller andre før han oppfattet Uteng som død.