Eks-politimann siktet for voldtekt

Mannen er siktet for voldtekt og brudd på besøksforbud, men siktelsen kan bli utvidet.

Det sier politiadvokat Stian Eskeland til Dalane Tidende. Det er avsnittet for vold og sedelighet i Stavanger som etterforsker saken.

Forholdene skal ha skjedd i Dalane, og etter det avisen kjenner til skal det være en voksen kvinne som er fornærmede i saken. Det er ikke kjent hva slags relasjon de to har.

Den siktede eks-politimannen ble pågrepet i juli, men er nå løslatt.

– Min klient er opprørt og svært overrasket over de alvorlige anklagene denne kvinnen har kommet med. Han avviser at han har gjort noe straffbart og viser til at dette vil komme klart fram under den videre etterforskningen. Han har forklart seg utfyllende til politiet om sin kontakt med kvinnen, og vi forventer at saken vil bli

henlagt, sier mannens advokat, Anne Kroken, til Dalane Tidende.

Politiet har ikke etterforsket saken ferdig, og det gjenstår fremdeles vitneavhør.