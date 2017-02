Eks-kriminell: Overgrepsdømte bør sone atskilt fra andre fanger

Etter drapet på en overgrepsdømt innsatt (58) i Ringerike fengsel, foreslås det at sedelighetsdømte bør sone i egne fengsler eller atskilt fra andre fanger.

– Dette er ikke en overraskelse for oss som har sittet inne. I store deler av min soningstid var de utsatt for mye vold, sier Trond Henriksen til NRK.

Henriksen ble på begynnelsen av 1990-tallet omtalt som Norges farligste forbryter, etter blant annet å ha deltatt i bortføringen av en politimann. I mange år har han jobbet med forebyggende arbeid og engasjert seg innen kriminalomsorgen.

– Bør ut av ordinær soning



Han mener hensynet til de overgrepsdømtes sikkerhet tilsier at de bør skjermes fra øvrige innsatte.

– De bør ut av ordinær soning. Dette har jeg sagt og skrevet tidligere, og mener det fortsatt, sier han.

SIKTET FOR DRAP: En innsatt i Ringerike fengsel døde etter å ha blitt angrepet av en medinsatt lørdag ettermiddag. Avdøde var flere ganger dømt for seksuelle overgrep. Foto: Espen Braata , VG

58-åringen som ble angrepet er blitt omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter.

Sist i september 2015. Da ble mannen dømt til ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Oslo i 2013 og 2014. Også fem ganger tidligere er han dømt for seksuelle overgrep mot barn, ifølge den siste dommen fra Oslo tingrett.

Forsvarer: Ikke heldig å blande



Den avdøde 58-åringens advokat, John Arild Aasen, utelukker ikke at sedelighetsforbrytelsene hans klient var dømt for, kan ha vært et motiv for drapet. Også han tar til orde for at overgrepsdømte bør sone atskilt fra andre fanger.

– Han satt for alvorlige forhold og var utsatt i fengsel på grunn av den sedelighetskriminaliteten han har begått. Mitt syn på dette er at det ikke er heldig å blande disse med andre som har begått annen kriminalitet, sier Aasen.

Den drapssiktede mannen soner en dom på 17 og et halvt års fengsel for å ha drept en mann på Oppsal i 2014. Han er overført til Drammen fengsel, men kan mandag bli tilbakeført til høysikkerhetsfengselet på Tyristrand i Ringerike kommune.

Avgjørelsen tas mandag formiddag, opplyser politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt.