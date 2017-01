Eks-gjengmedlem utvist fra Norge: Ønsket tilbake for å sone ferdig dom

Først ble den narkodømte pakistaneren (36) løslatt på prøve, så ble 36-åringen utvist fra Norge. Da han forlot landet, forsøkte Kriminalomsorgen å hente ham tilbake for å sone resten av dommen.

Årsak: Den narkodømte pakistaneren ble prøveløslatt under forutsetning av at han blant annet overholdt meldeplikten, innetider og arbeid.

Men siden norske myndigheter utviste 36-åringen fra Norge i perioden for prøveløslatelse, så var det ikke praktisk mulig for ham å overholde disse vilkårene – siden han forlot landet umiddelbart.

Kriminalomsorgen forsøkte likevel å gå rettens vei for å få 36-åringen tilbake til Norge og i fengsel for å sone resten av narkotikadommen – siden de mente han hadde brutt vilkårene for prøveløslatelsen.

– Det er utrolig at Kriminalomsorgen ikke selv ser at dette er en sak som ikke skal sendes til retten. Hadde dette skjedd med en nordmann i utlandet, ville man tenkt at slikt bare kan skje i en bananrepublikk – men det skjer også her, sier 36-åringens advokat, Vidar Lind Iversen, til VG.

Borgarting lagmannsrett 2008: Den pakistanske statsborgeren ble dømt til 14 års fengsel for innførsel av 58 kilo amfetamin til Norge, og han hadde i flere år vært en del av den kriminelle A-gjengen i Oslo.

I løpet av soningstiden begynte en utvisningssak å rulle i Utlendingsnemnda (UNE), og 36-åringen ble i 2009 varig utvist fra Norge. Vedtaket ble påklaget, og saken havnet etter hvert i domstolen.

Juli 2015: Det domfelte gjengmedlemmet fikk innvilget sin prøveløslatelse, blant annet fordi han hadde endret levesett og brutt med gjengmiljøet.

Overholdt alle vilkår



I løpet av de første seks månedene av prøveperioden på ett år, overholdt 36-åringen alle vilkårene uten anmerkninger. Men så tok det slutt i midten av februar i år.

Dommen fra Borgarting om at pakistaneren var varig utvist fra Norge gjorde at han forlot landet nærmest umiddelbart. Kort tid senere tok en venn av 36-åringen kontakt med Oslo friomsorgskontor med en beskjed om kameraten:

– Han har fått endelig avslag på opphold og tok bilen sin og dro.

Til tross for at 36-åringen overholdt utvisningsvedtaket, begjærte Kriminalomsorgen ham gjeninnsatt i fengsel på grunn av brudd på vilkårene for prøveløslatelsen.

I det første rettsmøtet nevnte ikke Kriminalomsorgen utvisningsdommen, noe Oslo tingrett påpekte dersom de vurderte en ny begjæring på et senere tidspunkt.

En ny begjæring kom, og i det påfølgende rettsmøtet la Kriminalomsorgen ned påstand om at 36-åringen skulle gjeninnsettes i fengsel for å sone ferdig resten av dommen som da var på fire år og 103 dager.

Domstolen støtter utvist gjengmedlem



«Retten mener at N.N. (journ.anm. 36-åringen) ikke uaktsomt har brutt vilkårene om møteplikt. Etter utlendingsloven så har N.N. en plikt til å forlate landet og den tiden han er i Norge vil være ulovlig opphold. Etter rettens syn er det forståelig og ikke uforsvarlig av N.N. når man vurderer hans situasjon, at han forlater Norge kort tid etter at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig.», slår tingretten fast.

Retten mener det er forståelig at 36-åringen ikke fortsatte å møte for Kriminalomsorgen siden han var pliktig til å dra fra Norge. Den domfelte pakistaneren kom til Norge som 9-åring og har bodd 25 år i landet – og retten bemerker at det er svært sjelden at personer som kommer til Norge før 12-årsalderen blir utvist.

– Meningsløst å fortsette med møteplikt



«Sett i en slik kontekst er det forståelig om dommen går inn på domfelte og retten antar at det for domfelte kan ha fremstått som ganske meningsløst å fortsette med møteplikten for kriminalomsorgen når han nå vet at han ikke har noen fremtid i Norge.», mener Oslo tingrett.

Domstolen avviste alle av Kriminalomsorgens argumenter om at 36-åringen har opptrådt uaktsomt og at han burde ha orientert norske myndigheter om at han dro fra landet.

– Tingretten har skrevet en god avgjørelse etter at retten første gang returnerte saken til Kriminalomsorgen. Det signalet tok ikke Kriminalomsorgen, som denne gangen møtte med to personer i retten. Jeg stiller spørsmålstegn både til Kriminalomsorgens håndtering i forhold til rettssikkerhet, ressursbruk og evne til praktisk håndtering av saker, sier Lind Iversen, og understreker at det dreier seg om over fire år i fengsel.

– Hvis Kriminalomsorgen hadde fått medhold kunne man lett fått en situasjon der min klient ble pågrepet i landet han er utvist til og begjært ham utlevert til Norge – fordi han tok konsekvensen av en utvisningsdom og forlot Norge.

– Pålagt å gjennomføre straff



Assisterende regiondirektør Brit Kari Kirkeeide vil ikke kommentere denne saken konkret av hensyn til taushetsplikten.

– På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at Kriminalomsorgen er pålagt å gjennomføre de straffereaksjoner som er idømt av domstolen, uavhengig av om det er fattet vedtak om utvisning eller ikke. Dette gjelder også ved en prøveløslatelse med vilkår om møteplikt, sier Kirkeeide til VG.

Hun opplyser videre at vilkår om møteplikt fastsettes etter en sikkerhetsmessig vurdering – samt at Kriminalomsorgens ansvar er å sette vilkår som gjør prøveløslatelsen sikkerhetsmessig forsvarlig, uavhengig av hvor lenge domfelte blir værende i Norge.

Krever dokumentasjon



– Det kan, på tross av et utvisningsvedtak, være uvisst hvor lenge vedkommende kommer til å oppholde seg i landet. Dette fordi det vil kunne være ukjent hvor lang tid det tar før utvisningen kan effektueres, sier Kirkeeide, og fortsetter:

– Dersom det ikke dokumenteres eller på annen måten sannsynliggjøres at domfelte har forlatt landet i henhold til et utvisningsvedtak, har kriminalomsorgen et ansvar for å reagere når domfelte ikke møter til pålagt meldeplikt.

Ifølge Kriminalomsorgen, vil det i tilfeller hvor det kan dokumenteres at domfelte vil forlate eller har forlatt landet som følge av et utvisningsvedtak, bli vurdert å oppheve vilkår om møteplikt istedenfor å sende saken til retten.