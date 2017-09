Eirik Jensens samboer, Ragna Lise Vikre (57), forteller at det å ikke bli trodd omtrent er det verste man kan utsettes for. Paret ser få lyspunkter nå.

– Vi har det fryktelig tungt. Dette var et sjokk. Vi ser få lyspunkter akkurat nå, sier Ragna Lise Vikre til VG.

Eirik Jensens samboer var til stede i retten mandag da dommen på 21 års fengsel falt. Jensen ble dømt for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet.

Eks-politimannen vil anke dommen og holder fast ved sin forklaring om at han ikke har visst om at Cappelen var stor på innførsel av hasj og at han ikke er noen korrupt politimann.

Oppsummering: Derfor ble Jensen dømt

Cappelen ble dømt til 15 års fengsel og fikk dermed seks års strafferabatt for å ha tilstått i saken og forklart seg om Jensen.

Å ikke bli trodd

PÅ VEI INN: Her er Eirik Jensen på vei inn til sal 250 i Oslo tingrett. Like bak, med svarte solbriller, følger samboeren Ragna Lise Vikre. Foto: Vidar Ruud / , NTB scanpix

Vikre sier at paret nå tar en dag av gangen.



– Heldigvis har vi mange gode folk rundt oss. Vi prøver å bygge opp energi til å tenke klart. Akkurat nå er det ikke lett å fokusere på neste runde, sier Vikre, som på et tidspunkt under domsavsigelsen mandag tok på seg svarte solbriller da tårene presset på.

– Hvordan føles det for Jensen å ikke bli trodd?

– Det er vel omtrent det verste man kan utsettes for. På lik linje med usikkerhet, sier Vikre.

Hun sier at paret nå fokuserer på å ta vare på hverandre.

– Og som sagt – vi må bare ta en dag av gangen og forsøke å fokusere på de små positive tingene. Oppe i det hele så har det kommet noe enormt med støtteerklæringer. Både fra kjente og ukjente. Det er klart at dette har stor betydning nå, sier Vikre.

Da tingrettsdommer Kim Heger var ferdig med å lese dommen, spurte han både Cappelen og Jensen om de forsto dommen og om de godtok den. Da de begge hadde svart, reiste de seg og passerte hverandre ut av bakdøren i rettssal 250.

På utsiden av rettssalen satte Eirik Jensen seg inn i en taxi. Til Dagbladet sa han følgende:

– Det er beinhardt. Det er ikke noe mer å si om det.

Ekstern gransking

Tirsdag kveld kom pressemeldingen om at justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) nå vil ta initiativ til en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Eirik Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier justisminister Per-Willy Amundsen i en pressemelding.

Kolleger: Hadde håper på frifinnelse

Politidirektør Odd Reidar Humlegård trekker frem sakens alvorlige karakter og det at forholdene pågikk over flere år som en viktig grunn til at han også ønsker en ekstern gransking.

– Det er også slik at det i dommen adresseres forhold om hva som skulle og kunne vært gjort annerledes for å stanse det på et tidligere tidspunkt. Særlig dette er vi interessert i at andre ser på, sier Humlegård til VG.

– 37 sikre møter

Retten mener Eirik Jensen (60), som ble satt til å lede politiets prestisjeprosjekt mot kriminelle gjenger, har medvirket til norgeshistoriens største narkotikaforbrytelse.

Oslo tingrett mener en rekke av tekstmeldingene som etterforskerne har funnet på Gjermund Cappelens gamle mobiltelefoner, viser at Jensen ble holdt informert om narkotikatransportene.

Dommerne mener Eirik Jensen var innforstått med at Gjermund Cappelen skulle betale alle vesentlige utgifter da badet på Århus gård ble pusset opp i 2005.

I retten forklarte Eirik Jensen at han fikk 30.000 kroner fra Cappelen i desember 2013 og at dette var tilbakebetaling for et lån. Retten mener Jensens forklaring ikke er troverdig fordi politiet blant annet fant to millioner kroner i kontanter i boligen til Cappelen da han ble pågrepet senere i desember.

Retten trekker frem tre SMS-er hvor de mener at Jensen etterlyser betaling fra hasjsmugleren Cappelen, blant annet denne tekstmeldingen fra 9. desember 2009:

«Hei! Av 100 påmeldte møtte kun 90…?»

På flere punkter fant at Jensens forklaring ikke var troverdig. Tingretten mente også at Jensen aktivt hadde medvirket til å styrke Cappelens hasjvirksomhet. Tingretten skrev at Cappelen og Jensen med sikkerhet har møttes 37 ganger, og med stor sannsynlighet langt flere ganger.

«Ingen av møtene etter 1995 har skjedd i overensstemmelse med gjeldende regelverk for informantbehandling, ei heller er møtene registrert i noen registre eller journaler.»

Forbereder anke

Elden påpekte etter domsavsigelsen at de er uenige med rettens rettsanvendelse og bevisvurdering. Spesielt trakk han fram at retten kom til at Jensen visste om Cappelens hasjvirksomhet.

– En del andre har hatt mistanker og spekulasjoner – men i denne saken er det fullstendig fravær av bevisførsel rundt hva Jensen visste om hasjvirksomheten eller at han skulle fått vite det av andre, sa Elden, og påpekte at Jensen sto ved sin forklaring om at han ikke visste.

Elden meddelte at de nå vil gå nøye gjennom dommen og skrive en god anke.