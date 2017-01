Eirik Jensens ordliste for «blomsterspråket»

OSLO TINGHUS (VG) Eirik Jensen (59) forklarer det kodede språket i SMS-meldingene til Gjermund Cappelen (50).

– Meldingene er suspekte, jeg skjønner det. Men det er slik kriminelle snakker, forklarer den korrupsjon- og narkotiltalte 59-åringen.

I tiltaleboksen i Oslo tingrett ga han en forklaring på hva noen av ordene i SMS-kontakten med narkokriminelle Gjermund Cappelen egentlig betyr.

Gjentatte ganger i sin frie forklaring i retten har Eirik Jensen omtalt de kodede meldingene som «blomsterspråk» – et språk som politiet bruker i kontakt med informanter/kilder.

– Hvis du googler «How to detect an informant», så får du opp henvisning til faglitteratur for hvordan du skal avsløre en informant, sier Jensen.

ANNEN FORKLARING: Narkokriminelle Gjermund Cappelen har en helt annen forklaring på hva det kodede SMS-språket egentlig betyr. Foto: Tore Kristiansen , VG

I retten trakk den tidligere politilederen frem eksempler fra «blomsterspråket»:

• «Fint vær» – positivt



• «Stille» – positivt



• «Sol» – positivt

– Det betyr at man kan tilnærme seg personen. Eller at jeg er tilgjengelig, forklarer Jensen.

«Min søster har abortert»

• «Vaktmesterkompaniet har folk på jobb / ikke folk på jobb»

– Det betyr at jeg kan fysisk møte opp. Men hvis det står «ikke», så betyr det at jeg ikke kan møte, forklarer Jensen.

• «Min søster har abortert»

– Da må man trekke seg ut av situasjonen, sier Jensen.

• «Det kommer håndverkere»

– Det betyr at det kommer folk som er interessante, sier Jensen.

– Tallkoder

VG har tidligere omtalt SMS-ene «Av 100 møtte kun 90», som ble sendt fra Jensen til Cappelen i desember 2009.

Ifølge Cappelen betyr disse meldingene at Jensen mener han har fått for lite penger: Han har kun fått 90.000 kroner, mens han mener at han skulle hatt 100.000 kroner.

I retten omtalte den tidligere politilederen disse meldingene som enkle tallkoder.

• «90/100»

– Hvis man trekker fra den siste nullen, betyr meldingene niende i tiende (9. september), forklarer Jensen.

• «180/300»



– Det blir da 18.30, sier Jensen.

VG har tidligere omtalt en SMS, som ifølge Cappelen skal bety at 300 kilo hasj har gått i grøfta.

Den tidligere politilederen har forståelse for at meldingene kan tolkes annerledes av utenforstående, noe som også er meningen.

– Alt dette her er enkle meldinger, over tid så kan de få en annen form. Men de som sender meldingene, skjønner hverandre. For å skjønne hva meldingene betyr, så må man ha oversikt over ting som har skjedd over en viss tidsperiode, sier Jensen.

