Eirik Jensen: Tok ut penger fra konto Spesialenheten ikke visste om

Spesialenheten ba om en forklaring på hvor bokpengene til korupsjonstiltalte Eirik Jensen hadde blitt av. Nå svarer han også støttegruppen sin.

Tidligere denne uken omtalte VG Spesialenhetens begjæring overfor Oslo tingrett om å få utlevert lønnsopplysninger fra Kagge forlag til korrupsjonstiltalte Eirik Jensen.

I 2015 kom den tidligere polititoppen ut med boken «På innsiden» på Kagge Forlag. Boken ble en suksess, og har nå et samlet opplag på over 40.000. Eirik Jensen har tjent over en halv million kroner på boken om egen politikarriere, som fikk en brå stopp da han ble pågrepet og anklaget for å stå i ledtog med dem han sier han har viet hele sitt liv på å bekjempe.

Tjent en halv million



KORRUPSJONSTILTALT: 9. januar må den tidligere politimannen Eirik Jensen stille i Oslo tingrett, tiltalt for korrupsjon og narkotikaforbrytelser. Foto: Ragna Lise Vikre , IKKE VG-BILDE

Bakgrunnen for begjæringen var at Spesialenheten ikke klarte å finne bokpengene på noen av Jensens kontoer, selv om de kunne se på ligningen til Jensen at han hadde mottatt dem.

Hverken Spesialenheten eller Jensen ville opplyse overfor VG hvor pengene hadde tatt veien.

Men overfor støttegruppen på Facebook, er han langt mer velvillig til å forklare seg.

«Jeg støtter Jensen, men vi trenger svar», skriver en på facebookgruppen og lurer på hvor Eirik Jensen har satt bokpengene og hvorfor han har hatt et overforbruk på 1,4 millioner kroner.

Overforbruket er det Spesialenheten mener å ha funnet når de har saumfart økonomien til den tidligere toppspaneren.

Spesialenheten mener overforbruket kan underbygge tiltalen om korrupsjon.

Svarer via kjæresten



Via sin kjæreste Ragna Lise Vikre, skriver Jensen detaljert om bokpengene sine.

Han skriver at Spesialenheten har beslaglagt alle sparepengene han hadde, og at de har oppsyn med alle kontoene hans, både det som går inn og ut.

«Hvor pengene kom fra er dokumentert, så de vet at de er helt legale. Da Kagge utbetalte royalty, ble pengene overført en nyopprettet konto, som Spesialenheten ikke hadde fått med seg. Jeg har ikke yrkesforbud, så da pengene kom ble det innbetalt forskuddsskatt, og pengene ble tatt ut», skriver Jensen.



«Pipa får en annen lyd»



Jensen skriver videre at det såkalte overforbruket på 1,4 millioner kroner vil behørig forklart i retten.

«Husk for å sikte noen for korrupsjon må man ha en gevinst som sannsynliggjør mistanken. Spesialenheten må med andre ord ha en sum som de kan knytte til tiltalen», skriver Jensen.

BARONEN: Gjermund Cappelen levde et liv i sus og dus som narkobaron. Da han ble tatt, tok han politimannen Eirik Jensen med seg i dragsuget. Nå nærmer det seg rettssak der troverdigheten til de to vil bli sentral. Foto: Privat

Han stiller spørsmål ved hvordan summen til Spesialenheten har fremkommet.

«Dette skal vi bruke mye tid på i retten. Jeg antar at pipa vil få en annen låt når vi går i gang med å imøtegå Spesialenhetens regnestykke», skriver Jensen.

Påstand om inndragning



Spesialenheten har lagt ned påstand om inndragning ved eventuell domfellelse.

Advokat John Christian Elden fra advokatfirmaet Elden, sier til VG at Jenses uttak er uproblematisk.

– Spesialenheten har hverken spurt etter pengene, eller kommet med noen påstand om at det er ulovlige penger. Han har selvsagt, som alle andre uskyldige mennesker, lov til å tjene penger, sier Elden.

Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef for Spesialenheten, sier til VG at hun ikke vil kommentere saken.

Kamp om troverdighet



Rettssaken mot Eirik Jensen starter 9. januar. Det blir en kamp om troverdighet mellom den tidligere polititoppen og narkobaronen Gjermund Cappelen.

Spesialenheten mener Jensen har beriket seg på å beskytte Cappelens narkotikavirksomhet og mottatt minst 2,1 millioner kroner for dette.

Ifølge tiltalen mot Cappelen har han tjent 825 millioner kroner på hasjsmuglingen. Han hevder også at det har gått mer penger til Eirik Jensen enn det som legges til grunn i tiltalen.

Når rettssaken starter har det gått nesten tre år siden den anerkjente politimannen ble pågrepet på sin egen arbeidsplass i februar 2014.

Eirik Jensen er orientert om at VG gjengir det han skriver på støttegruppen.

LES HELE TILTALEN HER (.pdf)