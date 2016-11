Eirik Jensen slakter Bergens-politiets narkoinnsats: «Nesten ikke til å tro»

Selv er han tiltalt for å ha samarbeidet med Oslos fremste narkobaron. Nå gir Eirik Jensen støtte til politifolkene bak narkotikavarselet i Bergen.

«Det er tøft å stå i en slik storm. Det som skremmer meg, er at dette antagelig bare er toppen av et isfjell. Illojale toppledere som definerer egne løsninger på et pålagt samfunnsoppdrag er skremmende og utrolig demoraliserende», skriver den tidligere polititoppen Eirik Jensen på Facebook-gruppen som er opprettet til støtte for ham.

Han skriver via kontoen til kjæresten Ragna Lise Vikre.

VG var lørdag i kontakt med henne.

– Det er Jensen som har skrevet det som er lagt ut via min konto, sier hun til VG.

STØTTESPILLERE: Eirik Jensen skriver hva han mener om narkotikaskandalen i Bergen. Støttegruppen hans har over 1600 medlemmer.

Narkovarslerne i Bergen

VG omtalte i dag en 52-siders varsler-rapport hvor en betrodd politioverbetjent et knallhardt oppgjør med bergenspolitiet.

Varselet handler om hvordan spanerne konkret har blitt bedt om ikke å gå til pågripelse i konkrete narkosaker, selv om de har hatt solid og god informasjon til å gjøre det. Begrunnelsen fra politihuset har vært at de i årevis har vært overarbeidet, og at nye narkosaker vil skape uønsket merarbeid.

Jensen: – Gleder meg til å se mine motstandere i øynene

Galskapen i Bergen-politiet



Avsløringen får den tidligere toppspaneren, og nå korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen til å reagere.

KRITIKK: Ledelsen ved politihuset i Bergen får igjen kritikk så ørene blafrer, etter at det har blitt avdekket hvordan byens narkotikasaker blir håndtert. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

«Det at politiets ressurssituasjon kan brukes som alibi for å unnlate å utføre viktige samfunnsoppgaver er nesten ikke til å tro. Jeg synes derfor at alle som kan bør støtte disse tøffe tjenestemenn som på denne måten avdekker galskapen i Bergen-politiet», skriver Jensen på støttegruppens side.

Han mener politiledelsens opptreden trolig er straffbar.

To professorer VG har vært i kontakt med hevder det samme: En praksis, slik varsleren beskriver, bryter loven.

Les også: Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

«Historien har dessverre vist at selv når denne type forhold avdekkes, er det konsekvensløst for dem som har gitt den interne føringen», skriver Jensen.

Jensen mener politiet er avhengige av pågående og tøffe tjenestemenn, slik som varslerne i Bergen nå.

«Et norsk politi uten tøffe ildsjeler og tjenestemenn som bryr seg, er vel nettopp det folket ikke vil ha. Vi må være tilgjengelig, åpne og jobbe for å utføre det samfunnsoppdrag vi har påtatt oss. Hvis dette medfører noen arr og ubehagligheter må vi også ta med disse på veien», skriver Jensen.

Nærmer seg rettssak



NARKOBARON: Gjermund Cappelen har fortalt hvordan han levde et liv i sus og dus, som følge av sin årelange hasjimport. Han har påstått at narkobedriften ble beskyttet av politimannen Eirik Jensen. Foto: , IKKE VG-BILDE

Det er nå bare knappe to måneder til han selv må stille som tiltalt i Oslo tingrett, anklaget for å ha bidratt til å innføre nesten 14 tonn med hasj til Norge, via et angivelig samarbeid med narkobaronen Gjermund Cappelen.

Han er også tiltalt for korrupsjon da Spesialenheten mener at han også har fått betalt minst 2,1 millioner kroner for samarbeidet.

Hasjbaronen Gjermund Cappelen har fortalt i detalj hvordan den tidligere polititoppen skal ha gitt hjelp med å smugle narkotika inn i Norge.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld for disse punktene i tiltalen mot ham, og har forklart at kontakten med Cappelen var et vanlig politi/informant-forhold.

LES HELE TILTALEN HER (.pdf)