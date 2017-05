Eirik Jensen om støtten fra kjæresten: – Uten Ragna hadde jeg ikke orket dette

– Jeg er utrolig glad for at jeg har truffet Ragna og at hun vil være med på den brutale reisen min.

Ordenene tilhører den narkotika- og korrupsjonstiltalte politilederen Eirik Jensen, som i disse dager går inn i sine siste rettsdager i Oslo tingrett.

I et intervju med Se og Hør forteller den tidligere politilederen hvordan de siste månedene har vært.

Overfor kjendisbladet forteller Jensen om manglende matlyst og et liv totalt i vakuum, etter at han ble pågrepet i politigarasjen på Grønland for over tre år siden.

- Et av få lyspunkt



Han legger ikke skjul på at livet har vært tungt og mørkt. Ett de få lyspunktene i 59-åringens liv er samboeren Ragna Lise Vikre (57).

57-åringen ble offentlig kjent i rettssakens første dager og var en trofast støttespiller på tilhørerbenken. I løpet av rettssaken har hun vært til stede med jevne mellomrom for å vise sin støtte til Eirik Jensen.

SPARRINGPARTNER: Ragna leser meg som en åpen bok, og er min sparringpartner som alltid ser det positive i situasjonen. Bildet er tatt fra rettssakens første dag den 9. januar i år. Foto: Helge Mikalsen , VG

Den tidligere politilederen traff Ragna i forbindelse med fotografering til selvbiografien han ga ut i 2014. Han innrømmer overfor Se og Hør at han likte henne umiddelbart.

- Har alt en mann ønsker



Nå vet han ikke om han hadde orket det kjøret som opplever mot seg, om det ikke hadde vært for Ragna.

Hverken den tidligere politilederen Eirik Jensen eller hasjbaronen Gjermund Cappelen tok initiativ til å hilse på hverandre da de møttes for første gang i Oslo tingrett mandag. Ragna Lise Vikre, Eirik Jensens samboer. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

– Uten samboeren min tror jeg ikke at jeg hadde orket dette. Det betyr mye for meg å ha en trygg havn å komme hjem til. Jeg er utrolig glad for at jeg har truffet Ragna og at hun vil være med på denne brutale reisen min, sier Jensen til bladet.

De bor sammen i Ragnas oppussede 1800-tallsvilla på Ringerike. På grunn av tidligere drapstrusler lever de med politibeskyttelse.

Eirik Jensen er romantisk



Også Ragna har positive ting å si om Eirik Jensen. Hun sier han er åpen og sårbar.

– Dessuten er han romantisk. Før han setter seg i bilen og kjører inn til rettssalen i Oslo om morgenen, skriver han små, kjærlige og fine lapper til meg, avslører Ragna.

Paret forbereder seg nå på avslutningen av rettssaken i 250 i Oslo tingrett, og medgir at det er tøft.

Avslutningsprosedyrene i saken mot Eirik Jensen starter torsdag og fredag denne uken og fortsetter mandag og tirsdag i neste uke,.