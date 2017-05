Eirik Jensen synes det har vært tøft å få høre vitner si ting om han, som han hevder han aldri hørte før han satt på tiltalebenken.

Klokka 12 i dag startet statsadvokat Lars Erik Alfheim, som fører saken mot hasjdømte Gjermund Cappelen, sin prosedyre. VG følger Alfheims oppsummering her.

Sluttinnlegget skal fortelle retten hvorfor bevisene i saken viser at Cappelen innførte 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2014, og hadde et korrupt forhold til eks-politilederen Eirik Jensen.

Eks-politilederen nekter straffskyld, og sier at han hadde Cappelen som kilde for etterretningsinformasjon om narkotika i inn- og utland.

Hilsen til støttegruppe

På 17. mai la Eirik Jensen ut et innlegg på samboerens Facebook-profil.

Der gratulerer den narkotika- og korrupsjonstiltalte eks-politilederen tilhengerne sine med dagen og takket dem for støtten. Facebook-gruppa har over 15.000 medlemmer.

«Det har vært en lang reise, med alle varianter av sannheten. Vitner har fremført meget selektivt utvalgte, og som oftest uverifiserbare rykter og påstander. Dette er jo som dere sikkert forstår en del av rettsprosessen, og da noe en må leve med. Jeg underslår ikke at det har vært tøfft å få vite ting jeg aldri har hørt fra noen, (før jeg sitter på tiltalebenken...)» skriver Jensen.

Eirik Jensen oppsummer sine inntrykk fra Jensen-rettssaken under Krimfestivalen. FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Jensen stiller seg totalt uforstående til påstanden om at han skal ha fått 500 kr per kilo hasj Cappelen innførte og at de hadde et slikt samarbeid.

Det har vitnet flere politifolk som sier at de hørte om en skitten politimann. Andre politifolk har vitnet om en fremragende politimann med stor kapasitet.

Spesialenheten mener Jensen har hatt et overforbruk på 1,67 millioner kroner siden 2004. De mener den ukjente kilden, er Gjermund Cappelen.

Spesialenheten mener å kunne beviser at Cappelen betalte oppussingen av et bad for nærmere 300.000 kroner for Jensen. Cappelen har kalt badet en «bonus» til Jensen for samarbeidet.

– Vunnet mye

Eks-samboeren Ragna Lise Vikre (57) har fulgt en stor del av rettssaken i Oslo tingrett fra tilhørerbenken.

Nå skriver Jensen at paret ønsker å synliggjøre at det negative også kan bringe inn noe som er positivt.

«Jeg føler at jeg har vunnet mye på den personlige arenaen...og syns at dette var viktig å få frem..! På den faglige siden, har jo tydligvis hensikten vært å plukke fra hverandre det jeg sammen med andre har fått til av resultater.. Det er jo faktisk det at teamet fungerer ,og at alle er enige om målet,strategien og metoden som har gjort sitt til at politidistriktet har fått gode resultater. Det at jeg har fått tillit til å lede en del av disse innsatsene, er jo faktisk det jeg vil huske som det positive i min politikarriere.»

Jensen har tidligere sagt han er glad for at retten behandler anklagene mot ham og at han hadde tillit til det norske rettsvesenet.

AKTOR: Lars Erik Alfheim, til venstre, fører saken mot Gjermund Cappelen. Her står den hasjdømte mannen med sine forsvarere Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Det er den beste arenaen for å få en uhildet gjennomgang av fakta. Det ville nok på en måte vært verre hvis det hadde blitt henlagt på et tidlig tidspunkt. Da ville alt blitt hengende, og det hadde ikke vært bekvemt for noen av partene, sa Jensen under et arrangement på Centralteatret i Oslo i mars, ifølge NTB.

Proesdyre-planen

Fredag starter Spesialenhetensin prosedyre mot Jensen.

Han står tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013.

Mandag og tirsdag neste uke skal de tiltaltes forsvarere presentere sine syn på saken.