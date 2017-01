Eirik Jensen i SMS-er: «Av 100 møtte kun 90»

Etter at 400 kilo hasj skal ha blitt smuglet inn i Norge, sendte politilederen Eirik Jensen flere mystiske SMS-er til narkokriminelle Gjermund Cappelen.

Hasjpartiet ble smuglet fra Nederland til Norge i desember 2009, ifølge Spesialenheten for politisaker.

Når rettssaken mot Eirik Jensen (59) og Gjermund Cappelen (50) starter i Oslo tingrett, kommer det til å være betydelig bevisførsel om den påståtte innførselen av de 400 kiloene med hasj.

Bakgrunnen for at akkurat dette hasjpartiet blir trukket frem, er fordi Spesialenheten har sikret og rekonstruert et omfattende materiale med SMS-er mellom Jensen og Cappelen fra desember 2009, får VG opplyst.

På kontaktlisten på en av mobilene til den narkokriminelle 50-åringen skal telefonnummeret til Jensen være lagret som «Mr. Good».

I desember 2009 hadde Cappelen tett SMS-kontakt med «Mr. Good».

Torsdag 3. desember:

Cappelen: I løpet av helgen, kanskje allerede i morgen.

Jensen: Kontroll her.

Jensen: Stille.

Jensen: Stille.

Fredag 4. desember:

Jensen: Stille.

Jensen: Stille.

Cappelen: Ok.

Jensen: Ja, det ser bra ut.

Cappelen: Supert.

Jensen: Stille som i graven her.

Cappelen: Hjemme. Vi er på plass.

Jensen: Ok.

Cappelen: Veldig tidlig frokost.

Cappelen: Våken?

Ville ikke kommentere

VG har lagt frem de aktuelle SMS-ene for Cappelen under et besøk i Ila fengsel i desember i fjor. Men den narkokriminelle 50-åringen ønsket ikke å kommentere hva tekstmeldingene betyr.

MANGE MOBILER: Hjemme hos Gjermund Cappelen skal politiet ha funnet opp mot 50 mobiltelefoner. På mobilene er det funnet og rekonstruert innhold, blant annet av SMS-er som er flere år gamle. Her er Cappelen avbildet i Ila fengsel i desember i fjor. Foto: KYRRE LIEN Foto: Kyrre Lien , VG

– Jeg har ikke noe ønske om å prosedere denne saken i media, har Cappelen uttalt i et tidligere intervju med VG.

Han viste til at alt kommer til å bli kjent i rettssal 250 i Oslo tingrett, når han skal forklare seg der.

Flere SMS-er: «Ikke noe solodrikking alene nå»

– Jeg skal si sannheten. Det er alt. Det er ikke så vanskelig å forberede seg når man bare skal si det som er sant, fortalte Cappelen i intervjuet.

Til Spesialenheten skal Cappelen ha forklart at «Veldig tidlig frokost» betyr at hasjpartiet på 400 kilo var mottatt fra kureren som transporterte det fra Nederland til Norge.

«Sjekket listen»

Det er gjort flere etterforskningsskritt opp mot det aktuelle hasjpartiet.

Spesialenheten mener å ha gjort funn som støtter den narkokriminelle 50-åringens forklaring om hva som skjedde i desember 2009, får VG opplyst.

Fakta **Politilederen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Ifølge tiltalen skal han ha medvirket til smugling av 13,9 tonn med hasj fra 2004 til 2013. For dette skal han ha fått minst 2,1 millioner kroner.



**9. januar starter rettssaken mot politilederen og Gjermund Cappelen, som også er tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikaforbrytelse.



**Gjermund Cappelen har tilstått alt, mens Eirik Jensen nekter for alt.



**Rettssaken går i Oslo tingrett, og skal etter planen vare helt frem til 15. juni.

Senere i den samme måneden gikk det flere SMS-er fra Jensen til Cappelen:

Jensen: Hei. Sjekket listen, av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte.

Jensen: Hei. Av 100 påmeldte, møtte kun 90?

Jensen: Hei. Av 100 påmeldte, møtte kun 90?

Jensen: Hei. Av 100 møtte kun 90.

Jensen: Hei. Av 100 møtte kun 90.

Jensen: Hei. Av 100 møtte kun 90?

Jensen: Hei. Av 100 møtte kun 90?

Til Spesialenheten skal Cappelen ha forklart at Jensen mente å ha fått for lite penger i oppgjør etter smuglingen av de 400 kiloene med hasj: Han hadde kun fått 90 000 kroner, ikke 100 000 kroner.

– Politiarbeid

Jensen, som nekter straffskyld for alt han anklages for, er blitt konfrontert med tekstmeldingene i avhør med Spesialenheten.

Ifølge VGs opplysninger trodde han først det kunne være noe galt med mobilen, siden den samme SMS-en ble sendt flere ganger.

Da ble det vist til at det var små endringer i teksten i meldingene, og at de derfor måtte være fysisk endret av avsenderen – ham selv.

Jensen skal deretter ha forklart at han trodde SMS-ene hadde sammenheng med en hemmelig politiaksjon, men han husket ikke hvilken. Han forsto ikke hva 100 påmeldte kunne bety, får VG opplyst.

FORSVARER: Advokat Arild Holden er en av de to forsvarerne til Eirik Jensen. Den andre er advokat John Christian Elden. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

– Når det gjelder SMS-ene «av 100 påmeldte møtte kun 90», så har alt med politiarbeid å gjøre, skriver forsvarer Arild Holden i en e-post.

Forsvareren ønsker ikke å gå nærmere inn på hva SMS-ene betyr.

Når rettssaken starter i Oslo tingrett i neste uke, kommer det til å bli brukt mye tid på SMS-kontakten. Det skal være sikret vel 1500 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen.

AKTOR: Assisterende sjef i Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, er ledende aktor i rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Spesialenheten har siden Jensen ble pågrepet i februar 2014, beskrevet SMS-ene som kodede meldinger.

I tillegg kommer Spesialenheten til å legge frem SMS-kontakt som Cappelen har hatt med andre personer – blant annet mennene som er utpekt som løpegutter i narkoligaen hans.

I retten kommer Spesialenheten til å vise at Cappelen hadde løpende kontakt med personene i narkoligaen samtidig som han hadde løpende kontakt med Jensen, får VG opplyst.

De siste ukene har Spesialenheten fått tilsendt flere spørsmål om SMS-er, penger og andre bevis.

– Vi ønsker ikke å svare på spørsmål knyttet til etterforskningen i forkant av rettssaken, sier assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.