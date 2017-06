Drapstiltalt 20-åring presses hardt:  – Mamma hentet kniven

GJØVIK (VG) 20-åringen som er siktet for drapet på Nils Olav Bakken (49), mener moren (44) ga han hansker, hentet kniv og holdt Bakken fast i benet.

Aktor Thorbjørn Klundseter gikk hardt til verks da han onsdag utspurte den drapssiktede 20-åringen om hendelsesforløpet på Veståsen natt til 3. september, da Nils Olav Bakken (49) ble drept ved knivstikking og påtenning.

20-åringen hevder han ikke deltok i hverken knivstikking eller stripsing av Bakken, og at han opplevde hele situasjonen som ubehagelig. Likevel la han 49-åringen i bakken og holdt fast i armen hans. Senere sparket 20-åringen Bakken i hodet, forklarer han.

– Hvorfor ga du ikke uttrykk for at dette gikk for langt? spør aktor Klundseter.

– Jeg ville ikke fremstå som pinglete, sier 20-åringen.

I retten onsdag hevder 20-åringen det var hans egen mor som gikk i bilen og hentet kniven da hovedmannen Odd Raymond Olsen (36) ba henne om det. Hun forsøkte så å skjære av en fastkilt strips, men mislyktes, ifølge sønnen. Syvbarnsmoren skal da ha stukket kniven i Bakkens arm.

Endret forklaring

Aktor brukte mange spørsmål på å grave i hvordan 20-åringen oppfattet morens bruk av kniv på åstedet.

20-åringen beskriver dette i retten som rasping eller pirking i håndflaten til Bakken, mens Olsen lå oppå Bakken. I avhør beskrev han det som stikking, og Klundseter mener 20-åringen dermed har endret sin forklaring.

DRAPSTILTALT: Odd Raymond Olsen (36) har erkjent straffskyld for drapet på Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat

20-åringen har i avhør også forklart at moren like før knivstikkingen sa noe til Bakken om en alvorlig handling de tiltalte mener Bakken skal ha utført mot en person i deres nære krets. I retten er han ikke lenger så sikker på det.

– Jeg er ikke enig med min egen forklaring der. Jeg har tenkt mye på saken i det siste, og jeg er ikke sikker på at det var mamma som sa det, sier 20-åringen.

Både han og moren nekter straffskyld for drapet. Den tredje av de tiltalte, 36 år gamle Odd Raymond Olsen, har gitt en detaljert forklaring av hvordan han knivstakk og tente på Bakken og har erkjent straffskyld for drap.

Usikker på hva han så

I et avhør fra desember i fjor forklarte 20-åringen at Olsen tok kniven fra moren og stakk Bakken fire ganger, men 20-åringen sa han ikke visste om Bakken lå på magen eller ryggen. Flere ganger sier han at han er usikker på hva som skjedde og hva han så.

I retten har han forklart at han hadde trukket seg tilbake da Olsen begynte å stikke.

Han hevder nå at han bare så konturene av Odd Raymond og at han hørte det han trodde var slag. Bakken skal da ha begynt å skrike, og 20-åringen har forklart at han da fikk panikk og sparket Bakken i hodet. Han hevder nå at han ikke visste Olsen hadde knivstukket Bakken.

– Hvorfor forklarer du deg annerledes nå? spør Klundseter.

– Da var jeg ikke klar over viktigheten av forskjellen på det jeg så på stedet og hva jeg fikk vite i ettertid om hva som hadde skjedd, svarer 20-åringen.

– Regn og dårlig sikt



20-åringen forklarer at det var mørkt den sene høstkvelden.

– Det var overskyet og regn og sikten var dårlig, sier 20-åringen.

Aktor Klundseter brukte først mye av formiddagen onsdag på å grave i hva 20-åringen tenkte på ulike tidspunkter og på hvilket tidspunkt han forsto at situasjonen på Veståsen kunne utvikle seg til å bli et drap.

20-åringen hevder han aldri trodde situasjonen ville kunne eskalere til drap. Han mener også at han skrev en beskjed på telefonen, der han forsøkte å overbevise Odd Raymond og moren om å reise hjem igjen.

– Hva skrev du på telefonen? spør Klundseter.

– Jeg spurte mamma om hun trodde på forklaringen Nils Olav kom med, og om vi bare skulle drite i det og dra hjem. Han sa han ikke hadde gjort det, så det var da jeg skrev notatet, forklarer 20-åringen om hva Bakken skal ha sagt om den alvorlige handlingen de tre tiltalte mente han hadde begått.

– Fikk hanskene av mamma



Like etterpå han hadde skrevet notatet, var det likevel 20-åringen som la Bakken i bakken, forklarer han i retten.

– Odd Raymond spurte om jeg kunne gjøre det, men jeg ville at han skulle gjøre det selv. Men så hadde han en vond arm, så jeg sa jeg kunne gjøre det på hans signal, sier 20-åringen.

DRAPSTILTALT: Ifølge hennes egen sønn (20) hentet syvbarnsmoren (44) kniven som Odd Raymond Olsen (36) har innrømmet at han brukte til å knivstikke Nils Olav Bakken (49) gjentatte ganger. Foto: Frode Hansen , VG

20-åringen forklarer at han egentlig ikke hadde lyst til å legge Bakken i bakken, men at han gjorde det andre gangen han ble spurt av Olsen.

Aktor Klundseter ville vite hvorfor 20-åringen hadde hansker på seg, og hvem han hadde fått disse fra.

– Jeg hadde dem allerede i bilen, men det var vel mamma som ga dem til meg. Hanskene hadde vi på i tilfelle han skulle gå til anmeldelse for å banke ham opp, sånn at det ville blitt ord mot ord, forklarer 20-åringen.

Han har i retten innrømmet at han samtykket til å bli med på å «denge» Bakken, men at han altså aldri forestilte seg at det kunne eskalere til drap.