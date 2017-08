Drapssiktet stefar fengsles videre

Stefaren som er siktet for å utøvd dødelig vold mot sin tre år gamle stedatter i Namdalen, er på nytt varetektsfengslet av tingretten.

Mannen i 30-årene nekter i likhet med den døde treåringens mor for å ha utøvd volden, skriver Adresseavisen. Den lille jenta lå i koma med kritiske skader i over to døgn før hun døde på St. Olavs hospital i Trondheim 28. juni.

– Han begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet, sier advokat Anders Kjøren, som forsvarer stefaren.

Tror ikke på forklaring

Treåringen hadde kommet til Norge på familiegjenforening bare kort tid i forveien. To dager før jenta døde, hadde helsepersonell slått alarm da de kom de kom til boligen i Namdalen og fant den skadde jenta. Moren og stefaren hevder hun pådro seg skadene da hun falt ut av en barneseng, men det er en forklaring politiet ikke fester lit til.

Stefaren ble først fengslet 28. juni. Etter at Inntrøndelag tingrett på nytt har vurdert politiets krav om videre fengsling må mannen sitte i varetekt fram til 19. september. Domstolen støtter politiet som frykter at stefaren vil påvirke medlemmer av familien som skal avgi forklaring i saken.

Fare for vitnepåvirkning

– Retten mener derfor at siktede har en reell mulighet for å påvirke vitner, og at det er en konkret og nærliggende fare for at han vil benytte seg av denne muligheten dersom han løslates nå, skriver domstolen i kjennelsen.

Moren ble 10. august fengslet fram til 7. september. Kvinnen i 20-årene var høygravid da hun ble pågrepet og hun fødte barnet 3. august, mens hun satt i varetekt. Barnevernet har overtatt omsorgen for dette barnet på samme måte som det allerede er gjort med tre andre barn i familien.