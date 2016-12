Drapssiktet på Notodden avhøres om anabole steroider

Den 22 år gamle mannen som er siktet for å ha drept Frode Sanni (42) på Maxbo på Notodden i Telemark lørdag 3. desember, skal avhøres om sin bruk av anabole steroider.

Sanni jobbet som snekker og var fast kunde på byggevarehuset der drapet skjedde.

Gjerningsmannen skal ha brukt både kniv, øks og et tredje redskap som drapsvåpen. 22-åringen, som er ansatt på Maxbo, er siktet og har godtatt varetektsfengsling til over nyttår.

Mannens forsvarer, advokat Borgar Veiding, sier at politiet ønsker å finne ut av hans klients bruk av anabole steroider. Veiding sier til NRK at han har hatt flere samtaler med ham de siste dagene.

Mannen erkjenner å ha begått drapet og sier også at han husker hva som skjedde.

– Det er klart at det er viktig for politiet å finne ut om bruken av disse stoffene. Fra den medisinske litteraturen er det kjent at anabole steroider blant annet kan føre til kraftig aggresjon som igjen kan utløse vold. Bruken av disse stoffene er en del av bakgrunnshistorien i denne saken. Og jeg forstår at politiet vil finne ut hvilken betydning inntaket av dem hadde for det som skjedde, sier Veiding.

22-åringen er allerede observert av en psykiater og skal nå gjennomgå en grundigere psykiatrisk undersøkelse.

Fra før er det kjent at han skal ha vært fascinert av makabre videoer på nettet, blant annet videoer der IS halshogger sine ofre. 42-åringen skal ha reagert på at den 20 år yngre mannen så på slike videoer på jobben.

