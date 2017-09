Drapssiktet kvinne og eks-samboer kjempet om barna

KRISTIANSAND (VG) Den drapssiktede kvinnen (42) og hennes tidligere samboer kjempet i flere år en rettslig kamp om barna. I 2014 ble eksen funnet død på et hotellrom.

Politiet mener den 42-årige kvinnen tok livet av sin tidligere samboer – Øystein Hagel Pedersen (66) – som hun hadde mindreårige barn med.

6. april 2014 ble han funnet død på et rom på First Hotel i Kristiansand sentrum. Politiet mener han ble forgiftet, men har foreløpig ikke gått ut med flere detaljer om det som skal være selve drapshandlingen.

42-åringen og avdøde var samboere i et drøyt år, deretter skal de ha hatt et turbulent forhold som var litt av og på, ifølge rettsdokumenter. Da forholdet tok slutt, startet en bitter kamp om hvem som skulle ha omsorgen for barna.

FUNNET DØD: Politiet mener Øystein Hagel Pedersen (67) ble forgiftet og drept i april 2014. Foto: , Privat

Kjempet i retten

Fra 2011 og frem mot dødsfallet i 2014 var de to i flere runder i rettssystemet. Det var søksmål begge veier, før det ble inngått en avtale.

Deretter var det nye runder i rettsvesenet.

– Mor gikk til søksmål mot [eks-samboeren] fordi hun mente seg presset til å inngå avtale med ham etter barneloven, står det i en rapport fra Fylkesnemda, som er gjengitt i rettsdokumenter.

Barnefordelingssaken ble behandlet i flere runder i Kristiansand tingrett og i Agder lagmannsrett. Den 42-årige kvinnen fikk på et tidspunkt omsorgen for barna.

Men senere gikk Kristiansand kommune og den lokale barnevernstjenesten inn i saken. Det endte med at barnevernet tok over omsorgen for barna.

42-åringen og hennes tidligere samboer kjempet videre i retten – og begge krevde tilbakeføring av barna. Av rettsdokumentene går det frem at de også var uenige om detaljer rundt tilbakeføringen.

– Også forholdet til far har vært svært turbulent i tiden som har gått etter omsorgsovertagelsen. Senest i april 2013 rapporterte mor til barnevernet at forholdet til far bare var blitt verre og verre, står det i en dom fra 2013.

FUNNET DØD: Den drapssiktede kvinnes eks-samboer ble funnet død på First Hotel i Kristiansand sentrum 6. april 2014. Foto: Lise Skogstad , VG

Etter eks-samboerens dødsfall 6. april, har den nå drapssiktede 42-åringen kjempet om omsorgen for barna.

Bistandsadvokat Eirik Glad Balche, som representerer barna, ønsker ikke å kommentere barnefordelingssaken.

Besøksforbud

Samtidig som barnefordelingssaken pågikk i rettssystemet, gikk politiet til Kristiansand tingrett og krevde at den 42-årige kvinnen fikk besøksforbud mot Øystein Hagel Pedersen.

Av rettsdokumenter går det frem at kvinnen skal ha oppsøkt ham på arbeidsplassen, i hjemmet og andre steder. Det skal også ha vært telefonkontakt som han opplevde som ubehagelig.

Han anklaget henne også for å ha fulgt etter ham i bil.

I første omgang fikk kvinnen besøksforbud, men Kristiansand tingrett besluttet at det ikke skulle opprettholdes.

Kvinnen benektet på daværende tidspunkt å ha oppsøkt eks-samboeren mot hans vilje, og retten kom til at besøksforbudet måtte oppheves allerede i slutten av måneden.

Politiet: Etterforsker motivet

Fungerende påtaleleder i Agder politidistrikt, Cecilie Pedersen Hille, ønsker ikke svare på om de kjenner til at det skal ha vært en strid mellom den siktede kvinnen og den avdøde samboeren og om dette er en del av etterforskningen.

– Jeg kan ikke gi noen detaljer rundt dette, det er noe jeg ikke ønsker å gå nærmere inn på.

På spørsmål om politiet har kartlagt motiv i saken, svarer Hille:

– Når det gjelder motiv i saken, kan ikke jeg gå inn på detaljer rundt dette. Det er også slik at siktede ikke er avhørt, derfor blir det desto vanskelig å kommentere.

Hun legger til:

– Men motiv er selvfølgelig noe av det politiet ser på nå og som vi etterforsker.

Nekter avhør



Onsdag ble drapssiktede fremstilt for varetektsfengsling i Kristiansand tingrett. Hun var til stede under fengslingsmøtet, som gikk for lukkede dører.

Hun stiller seg uforstående til politiets anklager mot henne.

Kvinnen ble varetektsfengslet i fire uker. To av ukene er i fullstendig isolasjon. Hun har anket avgjørelsen.

FORSVARER: Advokat Ole Andreas Thrana blir intervjuet utenfor rettssalen i Kristiansand tingrett. Den dobbeltdrapssiktede kvinnen ble onsdag fremstilt for varetektsfengsling. Foto: , Lise Skogstad

Forsvarer Ole Andreas Thrana sier at hans klient så langt har nektet å stille i avhør.

– Hun har ikke ønsket å forklare seg og har benyttet seg av retten hun har til å ikke gjøre det.

Flere medier: Funnet i badekar



I tillegg til drapet på sin tidligere samboer, er kvinnen også siktet for drapet på sin egen far (52).

Faren skal ha blitt funnet død i et badekar hjemme hos seg selv i 2002, ifølge flere medier. Dødsfallet ble henlagt som intet straffbart forhold, og liket ble aldri obdusert, noe politiet tok selvkritikk for under en pressekonferanse tirsdag.

Bakgrunnen for hvorfor politiet først nå – 15 år senere – har siktet 42-åringen for å ha drept sin egen far, er ikke kjent.

GRAVEN: Den drapssiktede kvinnens far (52) ble funnet død 27. mars 2002. Politiet mener hun også tok livet av ham. Liket ble aldri obdusert, og politiet har besluttet at graven ikke skal åpnes. Foto: LISE SKOGSTAD , VG

Men politiet har opplyst at det i løpet av etterforskningen av eks-samboerens dødsfall, som har pågått i det stille i to-tre år, tilkom dem opplysninger som gjorde at de begynte å se nærmere på farens død i 2002.

Arvestrid

På Facebook har 42-åringen gjentatte ganger omtalt det som fremstår som en bitter arvestrid etter farens død.

På et tidspunkt skrev hun et lengre innlegg om et dødsfall i 2002 hvor en mann på nøyaktig samme alder som faren ble funnet død alene i huset sitt. Hun beskriver deretter en konflikt med dem som arvet størstedelen av formuen.

VG har vært i kontakt med en av dem som sto oppført i farens testamente. Han ønsker ikke å kommentere saken, men henviser til politiet.

42-åringen har også lagt ut bilder av det som skal være farens testament. I de aktuelle dokumentene står det at hun allerede hadde fått sin del av arven, det hun hadde krav på som datter.

Bobestyrer Olav Andreas Bryge vil ikke kommentere arvesaken.