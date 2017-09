Drapssiktet kvinne ble anmeldt for å ha stjålet offerets bankkort

KRISTIANSAND/OSLO (VG) I april 2014 anmeldte politiet den nå drapssiktede kvinnen (42) for å ha stjålet eks-samboerens bankkort. Samme natt ble han funnet død.

Det kommer frem i en dom i forbindelse med en barnevernssak fra Kristiansand tingrett i april 2016 som 42-åringen var involvert i.

Kvinnen ble tirsdag denne uken siktet for å ha forgiftet eks-samboeren i 60-årene for drøye tre år siden, samt for å ha drept sin egen far i 2002. Faren skal ha blitt funnet død i badekaret i sitt eget hjem.

Kvinnen har nektet straffskyld, og har heller ikke villet forklare seg for politiet etter pågripelsen. Onsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

I den samme dommen kommer det også frem at kvinnen i 2013 ble anmeldt for å ha stjålet den samme eks-samboerens bankkort – men at det da var han som gikk til anmeldelse. I dommen heter det at «det ikke er kjent om noen av disse anmeldelsene har ført til straffereaksjon».

Vitne: – Han ringte kvelden før og var redd

Fikk besøksforbud

I mars 2011 ble den drapssiktede kvinnen ilagt forbud mot å oppsøke ekssamboeren hun har to barn sammen med.

Av rettsdokumenter fremgår det at drapsofferet mente kvinnen stadig oppsøkte han på arbeidsplassen, hjemme hos han og andre steder. Hun skal også ha sendt ham flere tekstmeldinger med ubehagelig innhold.

Kvinnen benektet på daværende tidspunkt å ha oppsøkt eks-samboeren mot hans vilje, og retten kom til at besøksforbudet måtte oppheves allerede i slutten av måneden.

Lest denne? Derfor vil ikke politiet grave opp farens grav