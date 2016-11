Drapssiktet i Dokka: Sto på KrF-liste, ledet kor og ville bli søndagsskolelærer

Politiet mener en tidligere ustraffet, kristen småbarnsmor deltok da Nils Olav Bakken (49) ble drept og brent på bål

Kvinnen, som er i 40-årene, ble i går ettermiddag pågrepet sammen med sønnen i 20-årene og en mann i 30-årene av sivilt politi utendørs i Nordre Land i Oppland.

Pågripelsen forløp uten dramatikk, ifølge politiet. Alle tre er siktet for samme forhold: Forsettlig drap eller medvirkning til drap, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Kvinnen nekter for at hun har noe med saken å gjøre.

– Hun sier hun er helt ukjent med forholdet hun er siktet for og ønsker seg løslatt. Pågripelsen er veldig vanskelig for henne. Hun har mindreårige barn, og det er svært alvorlig at de når har mistet personen som har den daglige omsorgen, sier kvinnens forsvarer Arnor Ilstad til VG.

– Helt satt ut

– Det er etterforskningen som en helhet, avhør og tekniske undersøkelser, som har ført til at vi har en sterk mistanke mot de tre, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Den siktede kvinnen har tidligere vært korleder i kirken, stått på den lokale valglisten for KrF og hun søkte også på jobb som søndagsskolelærer, får VG opplyst.

Leder Astrid Vestly Andersen i Frelsesarmeen på Dokka har ventet lenge på en ny utvikling i drapssaken, som har rystet det lille lokalsamfunnet, men ble sjokkert da hun hørte hvem politiet har pågrepet.

DRAPSSIKTET: Kvinnen i 40-årene var aktiv på bedehuset i Dokka. Foto: Privat

– Jeg er helt satt ut, og jeg fikk dra hjem tidligere fra jobb på grunn av saken. Vi har ventet på at noe skulle skje. Jeg har sett de som er pågrepet etter at drapet skjedde. Jeg har snakket med dem – og de har oppført seg helt normalt. Jeg har ingen tro på at moren eller sønnen har noe med dette å gjøre, sier Andersen til VG.

Også sønnen har i avhør avvist enhver befatning med dag, opplyser hans forsvarer Ole Herman Frang til VG.

Etter drapet har samtlige av de siktede vært aktive i sosiale medier – ved blant annet å publisere bilder, videoer og kommentere statusoppdateringer – tilsynelatende uberørt av hemmeligheten som politiet mener de har båret på i 73 dager.

Godt kjent i området

Nils Olav Bakken (49) ble sist sett av vitner i 17-tiden lørdag 3. september. Da befant han seg i Dokka sentrum og kom gående langs Storgata. Trolig var han på vei hjemmefra.

Ved 19-tiden ble han funnet død ved Totjernsvegen på Veståsen i Søndre Land. Bakken hadde ikke selv bil og er trolig blitt kjørt til funnstedet av dem som drepte ham. Kjøreturen vil ta rundt 25 minutter.

Alle de tre siktede er født og oppvokst i Oppland og godt kjent i området:

DREPT OG BRENT: Nils Olav Bakken (49) ble funnet drept på et bål. Nå er tre personer siktet for drap og medvirkning til drap. Foto: Privat

Småbarnsmor i 40-årene:



Registrert med et enkeltmannsforetak.

Bosatt på Dokka.

Ikke tidligere straffedømt.

Ikke en del av rusmiljøet.

Ingen nær relasjon til offeret, ifølge politiet.

Sønnen i 20-årene:

Jobber som håndverker.

Bosatt på Dokka.

Ikke tidligere straffedømt.

Ikke en del av rusmiljøet.

Ingen nær relasjon til offeret, ifølge politiet.

Mann i 30-årene:

Jobber i bilbransjen.

Bosatt på Dokka.

Domfelt flere ganger for mindre alvorlige forhold, deriblant kjøring uten gyldig førerkort en rekke ganger, uaktsom bilkjøring og tyveri.

Ikke en del av rusmiljøet.

Ingen relasjon til offeret, ifølge politiet.

Mannen i 30-årene har fått oppnevnt advokat Per Espen Eid som forsvarer. Eid sier til VG onsdag at han ikke har fått snakket med sin klient eller mottatt dokumenter i saken, og at han dermed ikke har anledning til å kommentere saken.

Alle tre fremstilles for varetektsfengsling i Gjøvik tingrett torsdag.

Sikret spor tirsdag

De tre satt tirsdag kveld i avhør med etterforskere fra politiet. Et av spørsmålene som må avklares er hvorfor de tre skulle ønske å ta livet av Nils Olav Bakken.

– Det har vi ikke noe klart svar på ennå, sier politiadvokat Kristian Johansen.

Samtidig som politiet holdt pressekonferanse arbeidet fire kriminalteknikere med å sikre spor på småbruket, like utenfor sentrum av Dokka, hvor moren har bodd sammen med sønnen.

Den siktede 30-åringens bil sto igjen i oppkjørselen, sammen med tre nedsnødde biler uten registreringsskilt.

SIKRER SPOR: Kriminalteknikere arbeidet på småbruket hvor de tre siktede har bodd i flere timer tirsdag ettermiddag og kveld. Foto: Geir Olsen

Kriminalteknikere sjekket de forlatte bilene, uthuset, låven og en provisorisk kjeller, hvor inngangen på baksiden bare var dekket av gule Glava-matter. Ut over kvelden arbeidet de seg gjennom huset og brukte mye tid på kjøkkenet og et av soverommene i annenetasje.

Politiet har tidligere oppløst at viktige spor i etterforskningen gikk tapt som følge av at gjerningsmennene la avdøde på et bål etter drapet. På funnstedet var det imidlertid flere tydelige hjulspor som ble sikret av kriminalteknikere ved hjelp av gipsavstøpninger.

Til tross for at han ikke lenger har gyldig førerkort, disponerer den siktede mannen i 30-årene en rekke kjøretøy. Politiadvokat Johansen ønsker imidlertid ikke å kommentere hva slags tekniske spor som bidro til at politiet fikk gjennombrudd etter 73 dager.

Bakkens leilighet ligger like utenfor sentrum av Dokka i et rolig boligstrøk. Da 49-åringens identitet ble kjent for politiet, dro kriminalteknikere til boligen og saumfarte den for tekniske bevis. I tillegg foretok politiet søk med hund i området og rundspørring fra hus til hus.

– Han sa da at han var redd. At han var redd for fremtiden og hva som skulle skje, men jeg vet ikke hva han mente, sa storesøsteren til VG.

Speilet mobiltelefonen

I den innledende etterforskningen sikret politiet seg også Bakkens mobiltelefon og jobbet med å «speile» innholdet over på en datamaskin for å analysere innholdet. Politiet har også hentet inn overvåkningsvideo fra alle butikker i Dokka sentrum, og alt av elektroniske spor og alle vitneobservasjoner er møysommelig plottet inn i politiets analyseverktøy.

Bakkens omgangskrets – deriblant i rusmiljøet på Dokka – ble også grundig kartlagt, og på gårsdagens pressekonferanse understreket politiet at ingen av de drapssiktede sambygdingene var tilknyttet dette miljøet.

– De pågrepne har heller ingen nær tilknytning til offeret, opplyser politiadvokat Kristian Johansen ved Innlandet politidistrikt.

Politiet har avhørt 150 vitner i saken, og opplyser at det var avhør og tekniske bevis som ledet frem til pågripelsene i drapssaken.