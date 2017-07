Mannen i 20-årene, som er siktet for å ha drept sin kjæreste på en hytte på Flå, sier ifølge sin forsvarer at han er helt knekt.

Mannens forsvarer Sindre Løvgaard forteller at avhøret med den drapssiktede mannen gikk greit for seg, men at mannen har det svært tøft nå. Advokaten forteller om hva den siktede sa i avhøret:

– Han har det helt grusomt. Han er helt knekt. Han kan ikke forstå det som har skjedd. Dette var dama han vært glad i. Han er helt knust og fatter ikke at dette kan ha skjedd, sier Løvgaard til VG.

Mannen innrømmet drapet under svært spesielle omstendigheter: Tidlig på morgenen tirsdag havnet mannen i en trafikkulykke på Riksvei 7 ved Gulvik. Da politiet kom til stedet, satt mannen fastklemt i bilen. Da de snakket med ham, sa han at han hadde drept kjæresten, og at vedkommende lå på en hytte i nærheten.

Erkjenner drapet

Forsvareren sier at mannen erkjenner at det må ha vært han som har begått drapet.

– Det er nå begjært politietterforskning angående om han har vært psykotisk eller på annen måte utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Han ønsker å få en avklaring rundt den psykiske helsetilstanden sin før han tar standpunkt til straffskyldspørsmålet, sier Løvgaard.

Forsvareren sier at det ikke er noen ting som tyder på at årsaken til drapet hadde en bakenforliggende årsak i en konflikt eller lignende.

Jobber med flere teorier

Politiet jobber nå med flere teorier knyttet til ulykken som den nå drapssiktede mannen havnet i tirsdag morgen.

– Vi jobber ut fra to teorier: At det var en trafikkulykke, eller at det var siktede selv som ønsket å kollidere med bilen, sa politiadvokat Per Thomas Omholt ved Nordre Buskerud politidistrikt til VG onsdag ettermiddag.