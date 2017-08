Drapssiktet 29-åring pågrepet etter mistenkelig dødsfall på Ålgård

En 29 år gammel mann er pågrepet for drap etter å ha vært på rømmen fra politiet siden lørdag, ifølge VGs opplysninger.

På lørdag ble en mann blir funnet død i en omsorgsbolig på Ålgård i Rogaland. Politiet mener det er sannsynlig at avdøde ble drept.

En 29 år gammel mann, som i helgen var på rømmen, og en 21 år gammel kvinne ble tidlig siktet for drap.

En tredje mann, en 21-åring, ble pågrepet lørdag, siktet for bevisunndragelse. Han hadde søndag ikke tatt formell stilling til spørsmålet om straffskyld, ifølge NTB.

Alle de tre siktede er bosatt i regionen.

Søkte i helgen

Natt til mandag ble 29-åringen pågrepet av politiet, får VG opplyst. Informasjonsansvarlig i Sør-Vest politidistrikt, Jon Dagsland, ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

– Vi kommer tilbake med pressemelding med flere detaljer, sier Dagsland til VG.

Fra før av kjente politiet til hans identitet og søkte aktivt etter ham. Han er også tidligere kjent for politiet.

Skal avhøres

Kvinnen ble pågrepet lørdag kveld, og bor i leiligheten der den avdøde ble funnet.

– Jeg skal snakke med min klient i løpet av formiddagen. Hun er siktet for drap, men nekter straffskyld. Hun sier hun ikke har noe kjennskap til hva som har skjedd med avddøde, sier hennes forsvarer Jarle Rudi til VG.

Hans klient blir trolig fremstilt for fengsling i Jæren tingrett i løpet av dagen.

– Hvilket forhold er det mellom din klient og de andre siktede i saken?

– Det kan jeg ikke si noe om, sier Rudi.

Inger Marie Sunde, forsvarer for den 21 år gamle mannen som er siktet for bevisundragelse, sier til VG at hun ikke har hørt noe mer om politiet vil fengsle hennes klient.

– Jeg tror ikke det er grunnlag for noe fengsling her, sier hun.

Den avdøde mannen ble funnet av kommuneansatte i et bofellesskap for personer med rus- og psykiatriproblemer. Den avdøde bodde ikke i bofellesskapet selv.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har gjort observasjoner av bevegelser i tilknytning til leiligheten i perioden tirsdag til fredag denne uken.

VG kommer tilbake med mer.