Drapssiktet (23) erkjenner at han stakk

NARVIK (VG) Den drapssiktede mannen innrømmer at han knivstakk, men hevder det skjedde i selvforsvar.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det som først ble oppfattet som en trafikkulykke i Narvik ved 17.30-tiden i går, viste seg straks å skjule en langt mer dramatisk hendelse. I bilen fant politiet to menn i 20-årene med omfattende stikkskader. En 21-åring fra Østlandet som døde av skadene etter kort tid, og en 20-åring fra Harstad som ble sendt til sykehus.

– Vi får raskt opplysninger om at en 23-åring bosatt i Balangen skal ha vært involvert. Vi reiste til hans adresse og gjorde søk etter ham, sier etterforskningsleder Jostein Kroken under en pressekonferanse klokken 13.00.

Samtidig med pressekonferansen blir den siktede 23-åringen fremstilt for varetektsfengsel i Ofoten tingrett.

Da politiet leser opp siktelsen brister han ut i kraftig hulkegråt og dommeren godkjenner at han kan sette seg etter forespørsel fra forsvarer Egil Malm.

Han kveler gråten og erkjenner straffskyld for begge forholdene i siktelsen.

Vet du noe om denne saken? Tips VGs journalist i Narvik her

Forsvarer: – Krevd for penger



Siktede er iført t-skjorte, og titter nervøst rundt seg og nikker forsiktig til journalistene da han kommer inn i rettten. På armen har han plaster etter blodprøven som politiet sikret i natt.

Ifølge en pressemelding fra forsvareren skal det ha vært en krangel i bilen underveis, etter at 23-åringen ble oppsøkt hjemme og krevd for penger som han ikke kunne gjøre opp for.

– Da bilen ble brått stanset på et øde og folketomt sted ved Skjombrua, ble siktede veldig redd. Han foretok en knivstikking i affekt, og vet ikke hvor han traff. Han var så uheldig at de to ble påført store skader, skriver forsvareren til VG.

Samtykker til fengsling



Diskusjonene rundt drapet går kraftig på sosiale medier, men spørsmålene er flere enn svarene for de som kjenner den drapssiktede.

– Jeg er fortsatt i fornektelse, jeg kan ikke se for meg at han har noe med dette å gjøre. Han er en snill og rolig type, sier en av de nærmeste vennene til VG.

I går kveld meldte 23-åringen seg til politiet, og ble raskt plassert i et avhørsrom. Politiet måtte etter kort tid avbryte utspørringen og fremstille ham for politilegen.

Politiet vil varetektsfengsle mannen i fire uker, og fremstiller ham for retten allerede i ettermiddag.

– Han vil møte i retten klokken 13.00, og samtykker til fire ukers fengsel. Han er siktet for drap og grov legemskrenkelse, sier mannens forsvarer Egil Malm til VG.

Politiet ønsker ikke å kommentere forsvarerens opplysninger, av hensyn til etterforskningen.

Hadde med seg kniv

Under pressekonferansen klokken 13 bekreftet politiet at 23-åringen ble hentet av de to mennene i 20-årene på sin egen bopæl, og at han tok med seg en kniv derfra.

– Han ble umiddelbart pågrepet av politiet da han meldte seg ved 21-tiden, og det blir tatt et avhør der han erkjenner de faktiske forholdene og erkjenner straffskyld, sa etterforskningslederen under pressekonferansen.

Ifølge Egil Sletteng ved politiet i Narvik er det samsvar mellom forklaringen til 23-åringen og de tekniske funnene på stedet.

– Det er funnet en kniv, og den samsvarer med stikkskadene på avdøde og skadede. Det er siktede som har påvist hvor kniven var, sier Sletteng til NRK.

Ville rømme

Etter hendelsen ved Skjombrua innrømmer 23-åringen at han tok han en bil som var i gang med nøkkelen i, og kjørte denne tilbake til sin leilighet i Ballangen, ifølge forsvareren.

Der samlet han sammen klær og matvarer fordi han mente han skulle stikke av, men fant ganske snart ut at han ikke kunne eller ville være en som var på rømmen.

– Han tok derfor kontakt med en nær venn i Narvik og søkte tilflukt hos han. Siktede opplyser at dette skjedde fordi han trengte noe «familiært». Andre venner kom til stedet og de ble deretter enige om at han skulle melde seg for politiet i Narvik, skriver forsvareren.

Les også: Rykket ut til bilulykke – fant drapsåsted

Stjal bil



Stein Aasheim var en av de første som kom til åstedet ved Skjombrua. Han satte på nødblink og bisto i arbeidet med å redde liv.

– Jeg trodde det var en trafikkulykke, og hjalp til på stedet med en skadet person. Men da jeg skulle gå tilbake til bilen min da var den ikke der, sier Aasheim til VG.

Aasheim varslet politiet om at bilen hans – en grå Citroën C5 – var stjålet. Biltyveriet ble satt i sammenheng med knivstikkingen. Det ble straks sendt ut en etterlysning.

Internt i politiet ble den navngitte mannen etterlyst. Publikum ble oppfordret til å varsle inn eventuelle observasjoner, men ble sterkt advart mot å kontakte føreren av den stjålne bilen.

Føreren ble ansett som «farlig og bevæpnet», ifølge politiet. Ved 21-tiden meldte den etterlyste mannen seg for politiet. Han troppet da opp på Narvik politistasjon