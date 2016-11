Drapssiktet 23-åring slet med angst og depresjon

NARVIK (VG) 23-åringen er tidligere dømt for besittelse av cannabis. Han hevder gårsdagens drap var knyttet til en narkokrangel.

23-åringen fra Ballangen har ikke vært i fast jobb siden han gikk ut av videregående skole, men har spilt mye musikk på fritiden. I dag bestemte retten at han må sitte fire uker i varetekt, siktet for drap og grov legemskrenkelse, etter å ha stukket ned to bekjente i en bil ved Skjombrua utenfor Narvik.

– De to hadde brukt siktede som mellommann i salg av hasj, og han mener at han ble lurt inn i et gjeldsforhold, sier forsvarer Egil Malm, og understreker at dette er siktedes forklaring.

23-åringen har forklart at han ble hentet hjemme og avkrevd penger tirsdag ettermiddag. Da bilen stanset på et mørkt og folketomt område, fikk han panikk og stakk vilt rundt seg med kniven.

Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene, og har heller ikke funnet det nødvendig å oppnevne bistandsadvokater som skal ivareta de fornærmede og deres pårørende.

Angst og depresjon



I slutten av september ble Ballangen-mannen dømt til 30 dagers betinget fengsel for oppbevaring av fem cannabisplanter i leiligheten sin.

Han opplyste i retten at han begynte å røyke marihuana da han var 17–18 år og at han etter det hadde røyket med jevne mellomrom. Plantene var til eget forbruk, hevdet han.

I dommen mot 23-åringen kommer det frem at han hadde vanskelige oppvekstvilkår, samt at han siden barnealder har hatt diagnosen ADHD, som bare delvis har vært behandlet.

Han forklarte også at han i flere år har vært plaget med angst og depresjon, og at han var inne i en tung periode etter at et nært familiemedlem døde.

23-åringen ble tirsdag fremstilt for politilege, som ikke fant grunn til å legge ham inn på sykehus men i stedet sitte i vanlig varetektsfengsel.

Gjentatte stikk

Forsvarer Egil Malm vil ikke kommentere det som kommer frem i dommen, men sier at den drapssiktede 23-åringen ble stadig reddere under kjøreturen fra Ballangen, og at han opplevde et kraftig press fra de to mennene.

Ifølge fengslingskjennelsen døde den ene mannen, en 21-åring fra Jessheim, av gjentatte stikk mot overkroppen. Den andre mannen som var i bilen, en 21-åring fra Harstad, ble også stukket gjentatte ganger.

Ingen av de to fornærmede er tidligere straffedømt, og de var begge elever ved ingeniørutdanningen i Narvik, som ligger under Universitetet i Tromsø.

Stjal bil



Etter knivstikkingen stjal 23-åringen en bil som sto ved åstedet, med nøkkelen i. Han kjørte denne tilbake til sin leilighet i Ballangen. Der samlet han sammen klær og matvarer fordi han planla å stikke av, men fant ganske snart ut at han ikke kunne eller ville være en som var på rømmen.

– Han tok derfor kontakt med en nær venn i Narvik og søkte tilflukt hos ham. Siktede opplyser at dette skjedde fordi han trengte noe «familiært». Andre venner kom til stedet og de ble deretter enige om at han skulle melde seg for politiet i Narvik, sier forsvareren.