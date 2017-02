Drapssiktede fra Åmli er varetektsfengslet i fire uker

Samboerparet ble tirsdag pågrepet og siktet for drapet på en 45-åring. I dag samtykket de i Aust-Agder tingrett til varetektsfengsling i fire uker.

Paret har siden tirsdag sittet i avhør hos politiet i Arendal, etter at de ble pågrepet og siktet for drapet på en 45 år gammel mann.

Den drepte er kvinnens bror, og skal etter det VG kjenner til sist ha blitt observert i slutten av november.

Onsdag ble levningene etter 45-åringen funnet på en eiendom i Åmli. Han skal i ifølge kilder ha blitt drept i siste halvdel i november, for deretter å ha blitt partert.

Levningene skal deretter ha blitt gjemt på en eiendommen i Åmli.

Kvinnen nekter straffskyld



Torsdag ble samboerparet fremstilt for varetektsfengsling i Aust-Agder tingrett.

Begge fengslingsmøter gikk for lukkede dører av hensyn til etterforskningen.

De er begge siktet for forsettlig drap.

Torsdag etter lunsj kom kjennelsene der det ble klart at de ble varetektsfengslet i fire uker, med to uker i isolasjon med brev- og besøksforbud for begge.

Ifølge kvinnens forsvarer, Ole Devold, nekter hun straffskyld.

Etter det Agderposten kjenner til har kvinnen forklart at hun ikke var til stede da broren ble drept.

– Hjulpet politiet med navn på flere

Da VG onsdag var i kontakt med samboerens forsvarer, Øyvind Aakerøy, ønsket han ikke å svare på hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

I en pause mellom de to fengslingsmøtene sa politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt følgende til Fædrelandsvennen:



– Han har gitt en grundig og detaljert forklaring og hjulpet politiet med navn på flere vitner. Vi ønsker ikke å gå inn på hvordan han stiller seg til sin egen rolle før vi har kommet lenger i etterforskningen.

Hun la til at politiet ikke har opplysninger om at det var flere til stede da drapet ble begått og at det ikke er noe som tyder på at andre vil bli pågrepet slik saken står nå.