Drapsoffer ble identifisert: – Fryktet for sitt eget ve og vel

Mannen som ble drept i Ringerike fengsel lørdag, forsøkte å beskytte seg selv etter å ha blitt identifisert i media, sier hans advokat.

58-åringen som ble drept er blitt omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter.

I en lengre reportasje i Aftenposten i juni i fjor ble mannen omtalt som serieovergriper, og avisen identifiserte ham med sju navn som 58-åringen har brukt opp gjennom årene.

– Han fikk en mye vanskeligere situasjon så fort han ble identifisert i Aftenposten. Han måtte gjøre tiltak i fengselet for å beskytte seg selv, sier advokat John Arild Aasen til VG.

Lørdag ble 58-åringen drept med stikkvåpen i Ringerike fengsel.

– Rettmessig å bli redd



Aasen har vært den drepte 58-åringens forsvarer siden 90-tallet, og sier til VG at reportasjen i Aftenposten gjorde mannens situasjon vanskelig.

– Han fryktet for sitt eget ve og vel, og det viser seg nå at det var rettmessig å bli redd. Jeg advarte Aftenposten mot identifisering flere ganger, sier Aasen, som satt sammen med sin klient i flere timer kvelden før han ble drept.

Avisen omtalte også mannen ved navn på kommentarplass i samme avis, og gjennom oppfølgingssaker.

– Varslet fengselet



Advokat Aasen hevder videre at 58-åringen tok opp sikkerhetsspørsmålet med de ansatte i Ringerike fengsel, og at han i en lengre periode etter Aftenpostens publisering ble plassert på enecelle av hensyn til sin egen sikkerhet.

– De isolerte ham i en lang periode, men han var ikke lenger på enecelle da drapet skjedde. Når du sitter som sedelighetssiktet sammen med en drapsmann, så burde fengselsledelsen sett den faren. De burde tatt det på alvor. Det er ikke alltid det passer å blande, sier Aasen.

I samme boenhet

Erling Fæste, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region sør, sier Ringerike fengsel gjennomførte en trusselvurdering basert på samtaler med den innsatte og det de selv observerte.

– Jeg vil ikke kommentere denne trusselvurderingen, men ved Ringerike fengsel er de gode til å ta riktige vurderinger. De har mange sårbare innsatte og har en kabal å legge om hvem som kan være sammen med hvem, sier han.

– Bodde den siktede og den drepte i samme boenhet?

– Ja, det sier seg selv at de var i samme boenhet, sier regiondirektøren og opplyser at det er 14 innsatte i hver enhet ved Ringerike fengsel.

– Store mørketall



Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten påpeker at det er Kriminalomsorgen som har ansvaret for de innsattes sikkerhet i norske fengsel.

– Jeg ser det som ganske naturlig at forsvareren hans var kritisk til identifisering da vi jobbet med saken. Vi tok da også hensyn til hans innvendinger da vi gjorde en helhetsvurdering av identifisering, men vi anså det som riktig i en så alvorlig kriminalsak å identifisere, sier Strøm-Gundersen til VG.

Når det gjelder bakgrunnen for at avisen identifiserte 58-åringen, forteller Strøm-Grundersen at Aftenpostens journalist begynte å jobbe med reportasjen på grunn av den pågående etterforskningen mot den overgrepsdømte mannen.

Hun legger til at etterforskningen fortsatt pågår, og politiet har tatt ut siktelse om overgrep mot 39 personer.

– Da vi begynte med saken, gjorde vi research og fant flere dommer om overgrep mot barn som hadde pågått i en periode på 30 år. I forbindelse med denne saken kom det frem at politiet mente det ville være store mørketall.

– Flere har meldt seg

– Etter en grundig vurdering valgte vi derfor å identifisere. Han hadde også skiftet navn sju ganger, og vi valgte å identifisere rett og slett fordi det var en idé om at det kunne bidra til at flere fornærmede ville melde seg. Noe det også har gjort, sier Strøm-Gundersen.

Hun ønsker også å understreke at Aftenposten publiserte et sladdet bilde av den siktede av hensyn til etterforskningen.

– Vi tok også med i vurderingen av identifisering at han ikke hadde små barn, som alltid er en del av grunnlaget for en slik beslutning, og han hadde heller ikke søsken eller ektefelle.

De samme vurderingene lå også til grunn da drapet i Ringerike fengsel hadde funnet sted.

– Da Aftenposten fikk bekreftet fra pålitelige kilder at det var den omtalte 58-åringen som var død og at de pårørende var varslet, identifiserte vi ham ved navn som avdød. Det er naturlig å informere om at han er død, og at det dermed ikke blir noen rettssak, sier Strøm-Gundersen.

Mer utsatt etter identifisering

Erling Fæste er tydelig på at dersom pressen identifiserer overgrepsdømte, fører det til at de er mer utsatt for vold i fengslene.

– Ja, det er klart. Dette var en tragisk hendelse som endte med at en innsatt ble drept. Da identiteten hans ble gjort kjent i Aftenposten, var det en sikkerhetstrussel som vi måtte ta hensyn til, sier han og legger til:

– Innsatte har rett på personvern og å gjennomføre straffen med blanke ark i forhold til medinnsatte. Det at media er med på å avsløre bakgrunnen deres, kan vanskeliggjøre situasjonen for dem både i fengselet og når de blir løslatt.

Kan identifisere

I pressens egne regler for etikk, Vær Varsom-plakaten, står det i punkt 4,7 at identifisering må begrunnes berettiget:

«Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.» heter det i reglementet.

Konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund, Nils Øy, sier han ikke vil uttale seg om Aftenposten burde unnlatt å identifisere eller ikke.

– Generelt kan jeg si at det ikke er i strid med god presseskikk å bruke navn på personer som er involvert i alvorlige straffesaker, i alle fall ikke etter at det er falt dom, skriver generalsekretæren i en e-post til VG.