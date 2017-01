Drapsoffer (31) ble kastet ut av mc-klubb – skal ha truet med granat

Etter at han ble kastet ut 4. desember, skal 31-åringen ha kommet med en rekke trusler mot mc-klubben Rock Machine.

Nå er fem menn med tilknytning til klubben siktet etter at norsk-iraneren (31) ble funnet drept i Asker søndag kveld.

Ifølge bloggen mc- & gjengkriminalitet, som er drevet av tidligere mc-kriminelle og gjengmedlemmer, skal han ha kommet med trusler etter å ha blitt kastet ut av klubben.

Etter det VG får opplyst, skal han blant ha sendt bilder av en granat til medlemmer i klubben, og truet med å sprenge klubbhuset.

Reiste hjem



Bare to dager før han ble drept, la norsk-iraneren ut en video der han skjøt med pistol på en skytebane, og søndag kom han med flere fornærmelser mot klubben.

Samme kveld reiste en 27-åring og en 32-åring, begge med tilknytning til motorsykkelklubben, hjem til norsk-iraneren.

Der skal det ha oppstått en kraftig slåsskamp som endte med at 31-åringen døde, og de to mennene er nå siktet for drap.

De tre andre mc-medlemmene er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

Europa-leder pågrepet

En 38 år gammel mann fra Jessheim, som er Europa-leder for Rock Machine MC, er blant de pågrepne.

– Min klient satt i avhør frem til midnatt i går. Han har forklart seg grundig, og erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Tom Barth-Hofstad til VG onsdag.

De to drapssiktede mennene godtok å bli varetektsfengslet i fire uker, mens de tre andre siktede vil bli fremstilt for varetekt fredag. Ingen erkjenner straffskyld for drapet.

Kriminell klubb

Rock Machine MC blir regnet som en såkalt én prosent-klubb, en av de kriminelle mc-gjengene.

Klubben ble opprinnelig startet i Canada på 80-tallet, og havnet i en blodig krig med Hells Angels fra 1994 til 2002. En rekke medlemmer gikk over til Bandidos i 1999, og klubben ble mer eller mindre oppløst.

På slutten av 2000-tallet ble klubben startet på nytt, og havnet i klammeri med Bandidos. Klubben har senere spredd seg til blant annet USA, Australia, Tyskland, Frankrike og Norge.

I 2015 ble flere av de norske medlemmene siktet i en omfattende narkotikasak i Akershus.