Drapsforsøket i Oppegård: Kvinne (18) ble knivstukket

Politiets teori er at kvinnen (18) ble utsatt for et forsøk på æresdrap etter å ha blitt angrepet med kniv. Begge foreldrene og flere brødre er siktet.

Det var dramatiske scener som utspilte seg i det fredelige boligområdet på Oppegård i Akershus tirsdag kveld.

Naboer har fortalt at de hørte skrik og rop fra utsiden av blokken der flere medlemmer av den samme familien hadde samlet seg.

Det hele endte med at en tilfeldig forbipasserende fraktet den 18 år gamle kvinnen til sykehus med alvorlige skader.

– Hennes alvorlige skader gir grunn til å mistenke at det har vært brukt våpen, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt til VG.

Hun har ikke ønsket å kommentere hvilket type våpen det er snakk om, men etter det VG får opplyst er det snakk om kniv. VG kjenner til at polititeorien er at det er snakk om forsøk på æresdrap.

Timeslange avhør

Seks av kvinnens familiemedlemmer er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk. To av disse er kvinnens foreldre, og flere av hennes brødre er også siktet i saken.

RUNDSPØRRING: Politiet snakket med naboer dagen etter knivstikkingen. Foto: Frode Hansen , VG

Farens forsvarer Harald Jahren sier til VG at hans klient, som er siktet for drapsforsøk, tirsdag har sittet i avhør i drøye fire timer.

– Jeg har bistått ham i avhør, og det avhøret er ikke formelt ferdig ennå. Vi skal antakelig fortsette i morgen, før fengslingsmøtet hvis det blir tid til det.

Faren har kommet med en forklaring, men kom ikke så langt til at han ble spurt av politiet hvorvidt han erkjenner straffskyld eller ikke, opplyser forsvareren.

Morens forsvarer Espen Kolding sier at han ikke vil kommentere saken utover at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Hadde flyttet ut

Også den 18 år gamle kvinnen ble i går avhørt av politiet, etter at hun nå er utenfor livsfare.

Ifølge politioverbetjent Hallgren var hun i en veldig dårlig forfatning og alvorlig skadet da hun ankom sykehuset.

Etter det VG kjenner til bodde ikke 18-åringen lenger i familiehjemmet, og hun skal ha hatt problemer med familien.

ÅSTEDSUNDERSØKELSE: Tirsdag var politiet på plass i og ved boligblokken der hendelsen fant sted. Foto: Frode Hansen , VG

Flere av de siktede er mindreårige søsken, ifølge VGs opplysninger – blant annet to brødre på 15 og 16 år.

– Han har forklart at han kom til stedet først etter at volden hadde skjedd, sier 16-åringens forsvarer, Harald Otterstad til VG.

Advokat Trond Dyvik representerer den siktede 15-åringen.

– Han har forklart seg og er lei seg for det som har skjedd med søsteren, og glad for at det ser ut til at hun er utenfor livsfare, sier han til VG.

– Rop og skik



Dyvik sier at hans klient nekter straffskyld.

– Han sier at han ikke noe med det å gjøre, sier forsvareren, som ikke vil gå i detalj på hvorvidt hans klient var hjemme da det skjedde.

Politiet ville ikke i går gå i detalj om hva de mener er motivet for volden, men etter det VG får opplyst blir saken etterforsket som et forsøk på æresdrap.

Æresdrap betyr at familien mener 18-åringen har gjort noe som har vanæret dem, men det er uklart hva dette er.

Både siktede og fornærmede er utenlandsk opprinnelse. VG har snakket med flere naboer til familien. De beskrives som høflige mennesker som snakker godt norsk etter å ha bodd her i mange år.

På nedsiden, til høyre for blokken hvor familien skal bo, ligger en velstelt gressplen. Åtte trær står plantet langs veien. Et vitne forteller til VG at hendelsen skjedde delvis på asfalten og delvis på plenen.

– Det så ut som at jenta fikk løpt unna og at noen fulgte etter, men jeg så ikke hvor de løp, sier han til VG.

En av familiens naboer forteller til VG at hun hørte roping og støy utenfor vinduet sitt tirsdag kveld. Da hun gikk ut så hun flere mennesker bak et tre.

– Det var ikke stort jeg så, men det var rop og skrik. Så forsvant de ganske raskt.