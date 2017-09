Drapsforsøket i Oppegård: 18-åringen har politibeskyttelse på sykehus

FOLLO TINGRETT (VG) Politiet har sett grunn til å beskytte den 18 år gamle kvinnen som ligger på sykehus med stikkskader.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Kvinnens foreldre, en eldre søster og en eldre bror fremstilles alle for varetektsfengsling i Follo tingrett torsdag.

– Det er riktig at hun ligger skadet på sykehus og at hun har politibeskyttelse der, sier politioverbetjent Rikke Hallgren i Øst politidistrikt til VG.

– Hvorfor det?



– Fordi politiet er opptatt av å ivareta hennes sikkerhet.

Hallgren ønsker ikke å utdype detaljene rundt dette nærmere.

Bakgrunn: Knivstakk familiemedlem i fredelig boligområde

Den 18 år gamle kvinnen ble tirsdag knivstukket like utenfor sine foreldres hjem på Oppegård i Akershus. Med flere stikkskader kom kvinnen seg inn i bilen til en tilfeldig forbipasserende, som fraktet henne til sykehus, der hun nå er blitt operert.

Kvinnen begynte onsdag kveld på sin forklaring til politiet, men har på grunn av sin helsetilstand ikke vært i stand til å fullføre forklaringen, får VG opplyst.

Polititeori: Forsøk på æresdrap

Politiet har siktet seks personer for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk – alle i 18-åringens nære familie. Familien er av utenlandsk opprinnelse.

De to siktede som ikke fremstilles for varetekt, er begge mindreårige brødre av 18-åringen. De er begge overført barnevernet, men siktelsene mot dem er opprettholdt. Guttene nekter straffskyld, opplyser deres forsvarere.

POLITIARBEID: Krimteknikere fra politiet jobbet onsdag i og rundt leiligheten der familien bor. Foto: Frode Hansen , VG

Politiets teori er etter det VG kjenner til at drapsforsøket var et forsøk på æresdrap. Det betyr at de siktede skal ha forsøkt å drepe kvinnen på grunn av en handling de har ansett som lite ærefull for familien.

Den eldre søsteren nekter for ha tatt del i knivstikkingen eller annen vold mot 18-åringen. Hun fremstod svært nedbrutt da hun ankom tingretten tullet inn i et blått teppe torsdag. Flere av hennes eiendeler er beslaglagt, deriblant klærne hun hadde på seg under hendelsen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hva hun har forklart, men hun nekter straffskyld, sier søsterens forsvarer Jan Kildahl til VG.

Mulig våpen ikke funnet

18-åringens far nekter også å ha hatt noe med verken knivstikking eller voldshandlinger å gjøre, opplyser hans forsvarer Harald Jahren.

Ifølge forsvareren har faren hatt det veldig tungt de siste dagene. Mannen har ikke rukket å fullføre sin forklaring for politiet.

FORBEREDELSER: Advokat Harald Jahren forsvarer den siktede faren. Her avbildet like før fengslingsmøtet torsdag. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Morens forsvarer Espen Kolding har ikke ønsket å kommentere saken utover at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Den eldre broren har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser hans forsvarer Pål Øivind Tjernshaugen til VG.

Politiet har bekreftet at 18-åringen ble operert på sykehus med stikkskader. Kniven som ble brukt, er ennå ikke funnet, opplyser politioverbetjent Hallgren.

Fordi hendelsesforløpet fremstår uoversiktlig for politiet, har de valgt ikke å skille mellom siktelsene for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk på nåværende tidspunkt.

– Vi ønsker hjelp fra publikum for å tegne et klarere bilde av hendelsesforløpet, sier hun.

Publikum kan kontakte Follo-politiet på nummer 400 28 390 fram til 15.30, eller 64 85 16 00 utenfor kontortid.

Nabo: Hørte rop og støy

VG har snakket med flere naboer til familien. De beskrives som høflige mennesker som snakker godt norsk etter å ha bodd her i mange år.

SNAKKET MED VITNER: Sivilt kledd politi gjennomførte rundspørring i nabolaget frem til omkring klokken 15.30 onsdag. Foto: Frode Hansen , VG

På nedsiden, til høyre for blokken hvor familien skal bo, ligger en velstelt gressplen. Åtte trær står plantet langs veien. Et vitne forteller til VG at hendelsen skjedde delvis på asfalten og delvis på plenen.

– Det så ut som at jenta fikk løpt unna og at noen fulgte etter, men jeg så ikke hvor de løp, sier han til VG.

En av familiens naboer forteller til VG at hun hørte roping og støy utenfor vinduet sitt tirsdag kveld. Da hun gikk ut så hun flere mennesker bak et tre.

– Det var ikke stort jeg så, men det var rop og skrik. Så forsvant de ganske raskt.