Drapsdømt 34-åringen er siktet for å ha snikfotografert unge jenter

Mannen som ble dømt for å ha drept 16 år gamle Dereka Mikula i 2003, har de siste månedene tatt bilder av unge jenter i Sandefjord.

– Han ble pågrepet på bopel i Sandefjord på tirsdag, og han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll, sier politiadvokat Torje Arneson i Vestfold-politiet.

Han forteller VG at politiet siden har spanet på 34-åringen som drepte Dereka Mikula i Son i 2003, siden han flyttet til Vestfold-byen i fjor høst.

Det var Sandefjords Blad som omtalte saken først.

– Han er siktet for å ha oppsøkt og tatt bilder av delvis avkledde jenter uten at de har vært klar over det. I tillegg er han siktet for å ha fulgt etter en ung kvinne i Sandefjord i romjula, sier Arneson.

Han sier at siktelsen hittil gjelder tre jenter som er fornærmede.

Yngste jenta er 10 år



Da politiet pågrep den drapsdømte mannen tok de beslag i en mannens telefoner, PC-er, harddisker og fotoapparat.

– Vi er tidlig i etterforskningen, og det vil ta tid å få analysert alt det er tatt beslag i. Derfor er det vanskelig for oss å si hvor stort dette er, sier politiadvokaten.

Arneson forteller jentene mannen har tatt bilder av er rundt 10 og 14 år gamle.

– De har ikke oppdaget mannen. Vi har ikke mottatt anmeldelser på mannen, men dette er en person vi har vært oppmerksomme på siden han flyttet til Sandefjord, sier Arneson.

Mannens forsvarer, Oscar Ihlebæk, sier følgende til VG:

– Han erkjenner ikke straffeskyld. I tingretten i går sa han at han har alibi for de tidspunktene politiet mener han skal ha tatt disse bildene, sier Ihlebæk.

Sendte bilde av erigert penis



Mannen ble i 2003 dømt til 13 års fengsel i Ytre Follo tingrett, etter at han natt til 15. mars 2003 voldtok og drepte 16 år gamle Dereka.

Han anket til Borgarting lagmannsrett, der dommen ble skjerpet til 17 års fengsel.

Sommeren 2014 ble han prøveløslatt. To år senere, i oktober 2016 ble han igjen dømt – denne gangen for å ha tatt 6.400 bilder av unge jenter i Horten og Tønsberg.

Mannen anket dommen og denne behandles fredag i Agder lagmannsrett.

I januar 2015 ble den drapsdømte mannen venn med en ung jente i Tønsberg på sosiale medier. Han sendte henne bilde av kjønnsorganet sitt.

– Som beskrevet i dommen sendte han bilde av sin erigerte penis til jenta. Politiet beslagla den gangen over 6000 bilder. Hvor stort det er denne gangen vet vi ikke,sier Arneson.