Drapsalarm på Feiring: Ble knivstukket

FEIRING/OSLO (VG) Da politiet ankom trafikkulykken ved Feiring på Øvre Romerike, fant de en død kvinne i en bil.

Parallelt med det grufulle funnet ble en mann (38) fra Iran pågrepet på stedet og siktet for drap.

VG skrev tirsdag i en tidligere versjon av denne saken at den avdøde kvinnen ble funnet død i bilen og at hun var skutt i halsen. Ifølge VGs opplysninger oppfattet politiet på stedet at hun var skutt, men senere viste det seg at hun var knivstukket.

Den drapssiktede 38-åringen er bosatt i Oslo og står oppført som eier av bilen som kjørte av fylkesvei 33 tirsdag morgen. Han er norsk statsborger, ifølge VGs opplysninger.

Det var i denne bilen – en sølvgrå Ford Focus stasjonsvogn – at kvinnen ble funnet død.

FRAKTET BORT: Den døde kvinnen ble kjørt fra ulykkesstedet i en likbil tirsdag formiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Den drapssiktede iraneren ble først fraktet til sykehus hvor han ble tatt hånd om av helsepersonell – men senere satt i varetekt.

38-åringen har i flere år jobbet som drosjesjåfør, og har før det jobbet på en bensinstasjon, får VG opplyst. Han skal ikke ha vært straffedømt tidligere.

– Han virket rolig og normal



Politiet ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger, og varsler isteden en pressemelding onsdag morgen.

VG har vært i kontakt med drapssiktedes siste arbeidsgiver, som sier at 38-åringen har vært sykemeldt i over et år.

– Han virket helt rolig og normal, men sa at han var lei av alt. Lei av å jobbe og se at så mye forsvant i skatter. Han jobbet stort sett bare natt og helg. Han kom, gikk og gjorde jobben sin. Han var en helt gjennomsnittlig ansatt, sier hans tidligere arbeidsgiver.

Siste gang han så siktede var for cirka åtte måneder siden da han kjørte forbi ham i bil og vinket.

– Hvordan reagerer du på at han er siktet for drap?

– Man blir jo overrasket, men samtidig kjente jeg ham ikke godt, svarer eks-arbeidsgiveren.

Det var klokken 05.55 tirsdag morgen at politiet fikk melding om trafikkulykken ved Feiring i Eidsvoll kommune i Akershus. Den drepte kvinnen er foreløpig ikke identifisert.

SIKRER SPOR: Krimteknikere fra politiet har saumfart den avdøde kvinnens bolig på Østre Toten. Foto: John Knut Bakken, Totens Blad

Politiet mener den drapssiktede 38-åringen og kvinne kom kjørende sørover i den sølvgrå før ulykken, og de etterlyser personer som kan ha sett bilen ved åstedet mellom klokken 03.00 og 06.00 natt til tirsdag.

Sporjakt i leilighet



Den avdøde kvinnen bodde i en leilighet på Østre Toten, hvor kriminalteknikere fra politiet har sikret spor i drapssaken gjennom dagen. Det er uklart om det har blitt tatt beslag.

Advokat Per Ove Marthinsen er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede 38-åringen.

Forsvareren har foreløpig ikke snakket med klienten, og har derfor ingen kommentarer til saken.