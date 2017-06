Drapet på Egil Tostrup Bråten (23) opp for retten: – Erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen

Den 33 år gamle mannen som er tiltalt for å ha drept Egil Tostrup Bråten i 2002, erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap. Den 30 år gamle tiltalte erkjenner straffskyld for grovt ransforsøk.

18. november 2002 ble Egil Tostrup Bråten (23) funnet knivstukket og hardt skadet utenfor hybelen sin i Nordahl Bruns gate i Oslo. Han døde kort tid etter på sykehus. Saken var lenge en av de store, uløste drapsgåtene i Norge.

I dag startet rettsaken mot den 33 år gamle mannen som er tiltalt for drapet og en 30 år gammel mann som er tiltalt for grovt ransforsøk. 33-åringen ble pågrepet i fjor høst, på bakgrunn av 14 år gamle DNA-spor fra en knivslire på åstedet. Det var nye analysemetoder som gjorde at politiet kunne pågripe mannen for drapet.

Den 30 år gamle mannen ble pågrepet kort tid etter. De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da drapet ble begått, og var begge tidligere dømt for vold, kroppsskade og ran.

I Oslo tingrett tirsdag svarte 33-åringen erkjenner ikke straffskyld for drapet etter tiltalen, eller for grovt ransforsøk. Forsvareren hans har tidligere uttalt til NTB at klienten erkjenner straffskyld for uaktsomt drap.

Den medtiltalte 30-åringen erkjenner straffskyld for grovt ransforsøk.

Ba om mobilen



33-åringen er tiltalt for drap for å skjule en annen forbytelse. Han har tidligere forklart at de møtte Bråten ved en tilfeldighet den fatale natten. De to skal ha ytret et ønske om å låne mobiltelefonen til Bråten, noe som utløste en krangel. Hendelsen beskrives i tiltalen som grovt ransforsøk.

I sin forklaring forteller 30-åringen at han og 33-åringen var i byen, uten penger og mobiltelefon, og at de diskuterte om de skulle skaffe seg det fra noen. De tok igjen Bråten ved inngangen til et boligområde, der ransforsøket utviklet seg til en slåsskamp.

– Jeg forsøker ikke å legge noe skyld på Bråten – det var vi som provoserte frem situasjonen. Vi var unge og dumme, og ville oppsøke Bråten for å få penger. Det ble sagt «Gi oss penger, gi oss det du har». Bråten reagerte med å slå meg i ansiktet, så jeg falt i bakken, sier han.

Den 30 år gamle mannen skal ifølge tiltalen ha slått og stukket Bråten i hoderegionen med en skrutrekker. I Oslo tingrett forklarer han at han tok opp skrutrekkeren for å skremme Bråten, og at han slo ukontrollert, fordi han var i en slags panikk.

Han sier også at han så at kameraten hadde to kniver oppe, og at han stakk Bråten i brystet med en av dem. Sekunder senere så 30-åringen at Bråten falt i bakken.

– Jeg skjønte ingenting, der og da. Jeg fikk sjokk og ropte «vi løper», forklarer 30-åringen.

Ifølge tiltalebeslutningen ble Bråten drept med en knivstikk i brystet. 33-åringen har i avhør erkjent at det var han som påførte Bråten det dødelige knivstikket.

– Vi trodde ikke at det skulle få så store konsekvenser, sier 30-åringen.

– Svært tungt



Dagen etter den fatale natten skal 33-åringen ha lest om drapet i VG. Han og den medtiltalte mannen skal ha diskutert om de skulle melde seg til politiet, men de lot det være.

– Dagen etter kom han til meg med en avis i hånda. Han så veldig stressa ut, og viste meg i avisa at Bråten var død. Jeg kunne ikke tro det, sier 30-åringen i sin forklaring.

Han forteller videre at de to diskuterte hvem som var skyld i drapet.

– Han mente at jeg hadde mest skyld, jeg mente at han hadde mest skyld, sier 30-åringen.

Siden skal de ikke ha snakket noe mer om saken. Kontakten mellom dem skal også ha været svært begrenset.

33-åringen har tidligere hevdet at han trodde det var skrutrekkeren som var drapsvåpenet.

– Det har vært svært tungt for min klient å bære på historien i alle disse årene. Han har ikke fortalt det til noen andre. Da han via sakens dokumenter fikk vite at det var en kniv som forvoldte fornærmedes død, var han klar på at det må ha vært han som påførte fornærmede det dødelige stikket, har mannens forsvarer, advokat Vidar Lind Iversen, tidligere uttalt til VG.

