Drapet i Åmli: Mannen skal ha blitt partert

Det skal ha vært levninger etter den 45 år gamle savnede mannen politiet fant på en eiendom i Åmli tirsdag.

Tirsdag ble et samboerpar pågrepet og siktet for drapet på en 45 år gammel mann. Den drepte er kvinnens bror, og har vært savnet en stund.

Politiet ønsket ikke på onsdagens pressekonferanse å si noe om hvor lenge de har lett etter mannen, men VG kjenner til at 45-åringen sist ble sett i slutten av november i fjor.

Tirsdag ble han funnet på en eiendom i Åmli i Agder. Politistasjonssjef i Arendal, Jan Sverre Krogstad, sa onsdag at de mener de har grunn til å tro at de står overfor et drap.

Skal ha gjemt levningene



Kilder til VG opplyser at den avdøde skal ha blitt skutt og drept i slutten av november i fjor.

Han skal deretter ha blitt partert før samboerparet, etter VGs opplysninger, gjemte levningene eiendommen i Åmli.

Den samme eiendommen er onsdag ettermiddag sperret av mens politiet foretar ytterligere undersøkelser. Det er også innført flyforbud over stedet.

Kvinnens forsvarer, Ole Devold, sier til VG at han ikke vil kommentere opplysningene, men at hans klient ikke erkjenner skyld.

– Hun er siktet for forsettlig drap men erkjenner ikke skyld for dette. Så får vi se om siktelsen endrer seg etter hvert, sier Devold.

Videre sier han at kvinnen har sittet i avhør tirsdag og onsdag, og er preget av dette.

– Hun fremstår fattet men er ganske langt nede på grunn av sakens art, sier Devold og legger til at hun ikke meldte broren savnet.

– I forklaringen går hun inn på det faktum at han har vært lenge borte, men jeg ønsker ikke å kommentere dette noe ytterligere nå, sier Devold.

Belastet miljø



Den avdøde 45-åringen er tidligere straffedømt en rekke ganger, og har vært en del av et belastet miljø på Sørlandet.

Også samboeren til søsteren er tidligere straffedømt.

45-åringen skulle vært inne for å sone i fengsel denne måneden, etter en dom fra 2016 for tyveri, brudd på våpenloven og narkotika, men Kriminalomsorgen har ikke fått kontakt med mannen.

Krogstad ønsker ikke å kommentere opplysningene vedrørende hvordan 45-åringen ble drept.

– Mannen er kjent for politiet fra tidligere. Vi har etterforsket en savnetsak over tid, men politiet har ikke kommet i kontakt med ham på en stund, sier Krogstad.

Samboeren forsvarer, Øyvind Aakerøy, sier til VG at han på nåværende tidspunkt ikke vil kommentere saken. Det er ikke kjent hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.