Domstol beklager etter navnetabbe

Med enkle hjelpemidler kunne man finne navnet på den psykisk syke, mindreårige jenta dømt for Vollen-drapet på nettsidene til Borgarting lagmannsrett.

I oktober i fjor ble jenta (17) dømt til forvaring for drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund (30) som hun begikk i 2015.

Dommer er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig med fullt navn, men på grunn av jentas unge alder er akkurat denne dommen særskilt skjermet etter domstolloven.

Avgjørelsen i saken ble likevel publisert på Borgartings nettsider i sin helhet. Her beskrives det grusomme drapet inngående, samt jentas forhistorie med vold og psykiatri. Navnet på den forvaringsdømte 17-åringen er forsøkt sladdet bak svart bakgrunnsfarge over bokstavene.

Slik lå den ute i fire måneder, inntil en person før helgen tok kontakt med domstoladministrasjonen og påpekte at navnet var lesbart i dokumentet.

Rent praktisk innebar det at navnet ville dukke opp om man kopierte teksten eller åpnet dokumentet i et annet program. Ved søk på dommen var også jentas navn noe av det første som kom opp på treffet i Google.

RYSTET: Jentas forsvarer Cecilie Nakstad Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Familien har vært utsatt for nok

Jentas advokat Cecilie Nakstad reagerer med vantro når VG fortalte at Borgarting hadde publisert navnet på hennes klient. Domstolen har hittil ikke vært i kontakt med advokaten for å fortelle hva som har skjedd.

– Dette er hårreisende. Hun er en mindreårig jente, og de har et lovpålagt ansvar for å skjerme dette navnet, sier Nakstad til VG.

Hun har også snakket med jentas far. Han og familien har forsøkt å skjerme jentas navn som best de kan. Han formidler via advokaten at han er sjokkert over at domstolen kunne opptre så skjødesløst og sier han synes familien har hatt nok belastninger.

Advokaten ble hverken informert om at dommen ble publisert offentlig i første omgang, eller om at det ble oppdaget at navnet var lesbart.

– Dette er grovt. Å legge ut den dommen i første omgang viser utrolig dårlig vurderingsevne, selv om den skulle være fullstendig anonymisert, sier Nakstad.

– Teknisk svikt

Direktør Mari Fjærtoft Trondsen i Borgarting Lagmannsrett forteller at dommen ble lagt ut på grunn av stor offentlig interesse.

– På grunn av en teknisk svikt har det likevel vært mulig å kunne lese tiltaltes navn. Denne feilen er naturligvis beklagelig og ikke tilsiktet. Straks lagmannsretten ble gjort oppmerksom på feilen, ble avgjørelsen fjernet fra hjemmesiden, skriver Trondsen til VG i en epost.

– I saker av særlig interesse for allmennheten, vurderer lagmannsretten om avgjørelsen skal legges ut på domstolens hjemmeside i sin helhet – i anonymisert form. På grunn av sakens medieinteresse, ble dette gjort i denne saken, sier Trondsen.

Hun vil ikke svare på VGs spørsmål om de vil utelukke menneskelig svikt, men sier at de ikke er kjent med at andre dommer er blitt sladdet på denne måten.

– For ordens skyld, gjør vi oppmerksom på at beslutningen om at dommen bare kan gjøres offentlig tilgjengelig i anonymisert form, gjelder overfor enhver person som skulle skaffe seg tilgang til dommen hvor tiltaltes navn fremgår, legger hun til.