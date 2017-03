Dom: Lurte eldre kvinner til å betale 1,7 millioner kroner for kreft-bløff

Østlandskvinnen (38) klaget over at hun hadde en uhelbredelig kreftsykdom, og fikk to barmhjertige naboer til å betale henne over 1,7 millioner kroner.

Nå er kvinnen dømt i Tønsberg tingrett til 3,5 års fengsel for bedrageriet av de to eldre naboene.

Ifølge dommen ble hun kjent med dem begge da hun begynte å gjøre småarbeider for dem, slik som hagearbeid og handling.

Dette fikk hun betalt for, men etter hvert ble 38-åringen mer og mer nærgående og fikk et sugerør inn i økonomien til de to kvinnene.

Begge kvinnene fikk høre hjerteskjærende historier om dødelig sykdom og behandlinger i utlandet. Hun trengte penger, men lovet å betale penger tilbake. Hun sa ifølge dommen at hun ventet på en større erstatning i forbindelse med at hun påsto at var offer i en misbruk-sak.

– Oppdiktet svenske



Begge de eldre kvinnene fikk oppringninger fra personer som ga seg ut for å kunne bekrefte hennes sykdomshistorier og løfter om fremtidige pengeutbetalinger. Alt var bare bløff, ifølge dommen.

Politiet kunne blant annet dokumentere at den ene telefonen fra en angivelig svensk kvinne kom fra den tiltaltes datters telefon.

Verst gikk det ut over den ene naboen som ifølge dommen ble tappet for 1,4 millioner kroner før hun skjønte at hun hadde blitt lurt av oppdiktede sykdomshistorier. For henne gikk det så galt at hun mistet kontrollen over økonomien sin over en to års periode. Hun gikk fra å eie sitt eget hus, til nå å ha mistet alle sine penger og å måtte leie bolig av et av sine barnebarn.

– Kvinnen beskrev at hun ble veldig glad i tiltalte, og at hun følte at hun hadde fått en datter, står det i dommen.

Dreven bedrager



Da gjelden begynte å bli tyngende og inkassokravene tikket inn, skjønte hun at det hun trodde var en syk alenemor, egentlig var en dreven bedrager.

– Hun fremsto for retten som en eldre dame med liten økonomiske innsikt og som totalt stolte på det hun oppfattet som en nær og personlig tilknytning til tiltalte. Hun hadde fullstendig tillit til tiltalte, hennes lovnader, og hennes økonomiske disposisjoner, og dette utnyttet tiltalte til det fulle, står det i dommen.

Retten finner bevist at kvinnen lurte naboen sin til å låne henne penger ved å lyve om at hun var alvorlig syk og trengte behandling, og at naboen skulle få pengene tilbake når hun fikk utbetalt et fremtidig erstatningsoppgjør.

Kvinnen fortiet at erstatningsoppgjøret var oppdiktet og at hun ikke hadde noen plan om å tilbakebetale naboen de pengene hun lånte.

– Kyniske og hensynsløse handlinger



Den andre naboen hun lurte klarte hun å tappe for nær 300.000 kroner, ifølge dommen. Fremgangsmåten var den samme.

Fra hagearbeid med litt småbetaling til tilgang på kontoer som hun tappet for penger før det ble oppdaget.

Retten legger vekt på at kvinnen tidligere er dømt for tilsvarende bedragerier mot familiemedlemmer og har liten tro på kvinnen når hun sier hun har forandret seg. Handlingene hennes blir i dommen beskrevet som «svært kyniske og hensynsløse».

– Slik retten ser det, har tiltalte i vår sak også hatt et bevisst og kynisk forhold til det å økonomisk utnytte eldre damer, som opplever henne som en venninne og som gir henne tillit, står det i dommen.

I innbakt i dommen ligger også en straff for narkotikabruk og ruskjøring.

Kan bli anket

Ifølge kvinnens forsvarer kan dommen bli anket.

– Dommen er forkynt, og vi har mottatt den. Jeg skal gjennomgå den i detalj med min klient til uken. Vi har snakket noe om den så langt, og alt tyder på dommen vil bli anket, sier kvinnens forsvarer Christian Flemmen Johansen til VG.

– Det er på det rene at min klient har mottatt penger, men bakgrunnen for hvorfor hun har mottatt pengene er derimot usikker, sier Johansen.

Kvinnen erkjenner delvis straffeskyld for bedrageri av den ene naboen for 1,4 millioner kroner.

– Når det gjelder det største bedrageriet, har hun erkjent deler av dette. Men vi bestrider at beløpet er så høyt som 1,4 millioner kroner, og i en eventuell ankerunde vil vi gjøre vårt for å dokumentere at dette ikke stemmer, sier forsvareren.

Kvinnen erkjenner ikke straffeskyld for bedrageri av den andre naboen for nær 300.000 kroner.

– Slik hun ser det, er det på det rene at hun har arbeidet for fornærmede, og da er det rett og rimelig at hun skal motta honorar for det, sier Johansen.