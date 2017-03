Dom: Lærer hadde seksuell omgang med elev da kona reiste bort

«Regner med du kan teorien, er praksisdelen du treng undervisning i» skrev læreren til eleven da temaet var forplantningslære. Nå er han dømt for overgrep.

Mannen i 30-årene ble denne uken dømt i Jæren tingrett for et enkeltstående overgrep mot en ungdomsskoleelev.

Eleven er i dag voksen.

Bistandsadvokat Janne Karin Rasmussen Foto: Privat

Bistandsadvokat Janne K. Rasmussen, sier hennes klient har hatt det krevende i forbindelse med rettssaken.

– Samtidig er hun fornøyd med å bli trodd, og at skylden og ansvaret er plassert der det hører hjemme. I disse årene har hun vært mye plaget med at dette var hennes feil, sier bistandsadvokaten til VG.

Dro hjem til læreren



Ifølge dommen skjedde overgrepet i mai 2010 da eleven gikk på en ungdomsskole i Rogaland.

Da lærerens kone var bortreist, avtalte han at eleven skulle komme på besøk. Hun kom over og læreren hadde seksuell omgang med henne, før hun dro hjem til foreldrene sine, står det i dommen.

Slik kunne saken ha gått i glemmeboken, men seks år senere ble den samme læreren anmeldt for beføling av to andre elever ved ungdomsskolen.

Det var i kjølvannet av denne etterforskningen at politiet fikk tips om lærerens kontakt med eleven fra 2010.

Tok vare på chatteloggen



I tillegg hadde stefaren til jenta, lagt merke til en chattelogg på læreprogrammet It's learning av seksuell karakter.

Stefaren hadde tatt vare på loggen i 2010, og antok at det var en dialog stedatteren hadde hatt med en jevnaldrende gutt.

Seks år senere da ryktene begynte å gå om læreren som hadde befølt sine elever, så koblet han navnet med chatteloggen til datteren.

Politiet fikk etter hvert en langt alvorligere sak i fanget enn det de først antok, og etterforskningen ledet til en tiltale.

Denne uken ble læreren frikjent for tiltalepunktene om beføling av to elever i 2015–2016, men ble dømt for overgrepet mot eleven fra 2010.

Noe av bakgrunnen for dommen, er tilgangen på chatteloggene hun hadde med læreren.

Forplantningslære



Av loggene som ble lagt frem i retten, kommer det frem hvordan kontakten startet da læreren svarte på en henvendelse fra eleven i temaet «forplantningslære».

«Regner med du kan teorien, er praksisdelen du treng undervisning i» skrev læreren til eleven i april 2010.

Denne dialogen endte blant annet med at de to hadde det dommen omtaler som et kort møte i en gymgarderobe med beføling og klining.

I forbindelse med kontakten, skrev også læreren til eleven en melding der han understrekte at kontakten bare kom til å være mellom ham og henne, og at han ikke hadde planer om å si noe.

Kontakten mellom læreren og eleven bare ballet på seg frem til den lørdagskvelden i mai 2010, da hun kom hjem til ham da lærerens kone var bortreist.

-Overhodet ikke troverdig



I retten har læreren nektet for at det har skjedd noe seksuelt mellom ham og eleven.

Retten har lagt vekt på elevens forklaring som de mener fremstår som troverdig. Forklaringen hennes støttes også av venninnene hennes fra ungdomsskolen.

Elevens historie støttes også klart av dialogen mellom henne og tiltalte på læreprogrammet «it's learning»

– Tiltaltes forklaring om at dialogen kun handler om at han skulle hjelpe NN (eleven) med å gi tilbakemelding på hennes presentasjon om befruktning, er overhodet ikke troverdig, står det i dommen.

Retten har også lagt vekt på at eleven seks år senere ikke har hatt noen interesse av at saken skulle bli kjent.

Eleven har i alle disse årene holdt på det som skjedde mellom henne og læreren som en hemmelighet. Ifølge dommen var hun svært bekymret for hva som ville skje dersom historien ble kjent for hennes familie.

Ble kalt inn til samtale



Eleven har aldri selv meldt fra om saken til politiet. Bakgrunnen for at hun ble kalt inn til avhør var at politiet i forbindelse med etterforskning av befølingssakene fikk informasjon fra ungdomsskolen om at en elev hadde meldt fra om upassende kontakt mellom tiltalte og NN tilbake i 2010.

Den gang hadde skolen nøyd seg med å ta en samtale med tiltalte, som benektet at det var noe hold i påstanden.

Rektor ved skolen sier til VG at han forklarte seg bak lukkede fører, og ønsker ikke å kommentere hva de gjorde konkret da de undersøkte påstandene om læreren.

– Flere av våre lærere forklarte seg for lukket rett, og da blir det feil å kommentere dette i VG, sier rektoren.

Syv måneders fengsel



Nå er læreren dømt for overgrepet og må tilbringe syv måneder i fengsel.

I tillegg er han vurdert som uskikket til å være lærer og fradømmes retten til å utøve yrket i fem år. Han må også betale 80. 000 kroner i erstatning til sin tidligere elev.

Lærerens forsvarer Knut Olaf Eldhuset, sier til VG at hans klient er skuffet over å bli dømt.

– Han er glad for at han ble frikjent for to av postene som omhandlet beføling, men mener også at han er uriktig dømt for posten om omhandler seksuell omgang, sier Eldhuset.

Han sier de senere vil vurdere om de skal anke dommen.